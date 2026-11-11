AirPods, nuovo firmware 9B47 in arrivo: si parte da AirPods Pro 3

Apple ha avviato la distribuzione del nuovo firmware 9B47 per gli AirPods, un aggiornamento che per il momento sta raggiungendo per primi gli AirPods Pro 3 ma che riguarda tutta la famiglia di auricolari e cuffie dotati di chip H2. Il rilascio è partito in modo graduale, come succede spesso con gli accessori audio della casa di Cupertino, e nel giro di poco dovrebbe estendersi a tutti i modelli compatibili.

La nuova build arriva a circa due mesi di distanza dall’ultimo aggiornamento importante, la versione 9A348, uscita a settembre insieme a iOS 27. Quel pacchetto era quello necessario per sfruttare le novità introdotte dal sistema operativo di iPhone. Questa volta il quadro è meno definito, perché Apple non ha ancora accompagnato il debutto del firmware 9B47 con una descrizione ufficiale dei cambiamenti.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Su quali AirPods arriva il firmware 9B47

L’aggiornamento è pensato per i dispositivi che montano il chip H2. Nell’elenco rientrano AirPods Pro 3, AirPods Pro 2, AirPods 5, AirPods 4 e AirPods Max 2. Al momento la distribuzione è attiva solo per alcuni di questi modelli, mentre gli altri dovrebbero ricevere la nuova versione a breve. Chi possiede una coppia di auricolari più datata, con un chip diverso, resta invece escluso da questo giro di aggiornamenti.

Sul fronte delle novità le informazioni sono ancora scarse. Le note di rilascio non sono state pubblicate e compariranno nella pagina di supporto che Apple dedica al firmware degli AirPods. Con buona probabilità si tratta del classico aggiornamento di manutenzione, con correzioni di bug e miglioramenti generali alla stabilità. Non è però escluso che dietro la build 9B47 si nasconda qualcosa di più consistente, che potrebbe emergere nei prossimi giorni con l’utilizzo quotidiano.

Come aggiornare il firmware degli AirPods

Chi è abituato ad aggiornare iPhone a mano potrebbe trovarsi spiazzato, perché con gli auricolari le cose funzionano diversamente. Il firmware degli AirPods non si installa manualmente: gli aggiornamenti arrivano in automatico, in background, quando gli auricolari sono in carica e si trovano vicino a un iPhone, un iPad o un Mac connesso a una rete WiFi. Non esiste quindi un pulsante da premere per forzare il download.

Per velocizzare l’installazione Apple suggerisce comunque una serie di accorgimenti. Il primo passo è verificare che iPhone, iPad o Mac siano aggiornati all’ultima versione di iOS, iPadOS o macOS e che il Bluetooth sia attivo. Gli AirPods devono risultare collegati via Bluetooth al dispositivo, che a sua volta va connesso alla rete WiFi. A quel punto conviene collegare la custodia di ricarica all’alimentazione, inserire gli auricolari al suo interno e chiudere il coperchio, lasciandoli nel raggio d’azione del Bluetooth. Dopo un’attesa di almeno 30 minuti basta riaprire la custodia per ricollegare gli AirPods e controllare di nuovo la versione installata.

La verifica richiede pochi secondi. Su iPhone si apre l’app Impostazioni, si tocca la voce Bluetooth e poi il pulsante delle informazioni accanto al nome degli AirPods. Il numero del firmware compare nella sezione Info, e se tutto è andato a buon fine dovrebbe riportare la dicitura 9B47. Sul Mac il percorso è praticamente identico, con l’unica differenza che si parte da Impostazioni di Sistema.

Può capitare che l’aggiornamento tardi ad arrivare anche dopo aver seguito tutti i passaggi, soprattutto in una fase di distribuzione ancora parziale come questa. In quel caso la soluzione indicata da Apple è reimpostare gli AirPods e ripetere la procedura dall’inizio.

Fonte: TecnoAndroid