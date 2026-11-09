Renault Trafic si aggiorna: sterzo nuovo e display da 10 pollici

Il Renault Trafic si rinnova con una serie di interventi che riguardano guida, sicurezza e sistema multimediale, in attesa della versione MY26.1 che sarà ordinabile a breve. Si tratta del furgone che, secondo i dati diffusi dalla casa francese, è leader del proprio segmento in Francia e occupa il secondo posto in Europa, quindi ogni ritocco ha un certo peso. Le novità più sostanziose toccano la parte meccanica con un nuovo servosterzo elettrico e freni anteriori più potenti, ma c’è spazio anche per dotazioni di sicurezza aggiornate, sedili più robusti e uno schermo di bordo decisamente più grande.

Sterzo più leggero e freni maggiorati

Il nuovo servosterzo del Renault Trafic ha settaggi rivisti per ridurre lo sforzo al volante, un vantaggio che si avverte soprattutto nelle manovre e nel traffico cittadino. Renault parla anche di una maggiore fluidità nella correzione della traiettoria e di una stabilità migliorata nel punto medio dello sterzo, cioè quella zona in cui il volante resta praticamente dritto. Il numero di giri del volante è stato ottimizzato per bilanciare l’agilità tra le vie urbane con la tenuta quando la velocità si fa più sostenuta.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Sul fronte dell’impianto frenante arrivano nuove pinze anteriori a doppio pistoncino e dischi più grandi, passati da 296×28 mm a 320×30 mm. Questa combinazione riduce lo sforzo richiesto sul pedale e rende la frenata più progressiva. Secondo il costruttore chi sta al volante ottiene così un dosaggio più preciso e un controllo maggiore del veicolo in ogni condizione di utilizzo.

Telecamera per il conducente, sedili e cerchi nuovi

Tra le new entry dedicate alla sicurezza spicca una telecamera di monitoraggio avanzato del conducente, pensata per affiancare chi guida nella quotidianità e per rispondere al nuovo regolamento di sicurezza europeo. Il Trafic Van riceve inoltre sellerie inedite in tessuto chiné grigio scuro con cuciture blu, più resistenti all’usura rispetto a quelle montate finora. Cambiano anche i cerchi, adesso in acciaio da 17 pollici e abbinati a copricerchi monocromatici o bicolore con un disegno più aerodinamico. Il furgone è disponibile nelle varianti L1 e L2 con cambio manuale oppure automatico EDC a 9 rapporti, e resta in gamma anche la versione a batteria.

Schermo da 10 pollici e un’app pensata per gli allestitori

La modifica più evidente si nota in abitacolo, dove il touchscreen cresce da 8 a 10 pollici. La superficie di visualizzazione aumenta, la leggibilità migliora e la reattività, secondo quanto indicato da Renault, risulta doppia rispetto al sistema precedente. Il sistema OpenR Link viene proposto in due configurazioni, entrambe con Apple CarPlay e Android Auto senza fili, mentre la versione con navigazione integrata abbandona le mappe TomTom per passare a quelle HERE.

A bordo del Trafic Van trovano posto anche due prese USB C, che salgono a quattro per fila sulle versioni dotate di seconda o terza fila di sedili. La potenza di ricarica arriva fino a 80 W, abbastanza per alimentare un computer portatile. L’illuminazione a LED diventa di serie sia nella cabina sia nel vano di carico, un dettaglio utile per chi lavora anche nelle ore più buie.

Per chi trasforma il mezzo in un veicolo specializzato, Renault introduce l’app convertor companion, integrata direttamente nel sistema multimediale. Gli allestitori possono sostituire i comandi fisici con funzioni gestibili dallo schermo, per esempio regolando la temperatura nei veicoli refrigerati o accendendo le luci delle officine mobili, così da ridurre il numero di interruttori sparsi sulla plancia. Il marchio converted by Renault, già impiegato sulla versione doppia cabina del Renault Trafic, assicura invece un unico interlocutore, una sola fattura e una garanzia unica per gli allestimenti di fabbrica realizzati dai 300 allestitori partner certificati dal costruttore.

Fonte: TecnoAndroid