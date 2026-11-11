Meta Glasses, aggiornateli subito: rischiate il surriscaldamento

Meta ha chiesto a tutti i possessori dei suoi Meta Glasses di installare senza perdere tempo un aggiornamento software. Il motivo è piuttosto concreto: in determinate condizioni gli occhiali smart possono andare incontro a surriscaldamento, e la colpa sarebbe dell’umidità o del sudore eccessivo che riesce a infiltrarsi all’interno del dispositivo. La comunicazione è arrivata via email, con un oggetto che lascia poco spazio all’interpretazione: “Action required”, cioè azione richiesta.

Non si tratta quindi della solita notifica che si può rimandare a data da destinarsi. Quando un’azienda contatta direttamente gli utenti per sollecitare un intervento immediato, il segnale va preso sul serio. Il messaggio è stato inviato a chi possiede questi occhiali, con l’invito esplicito a procedere subito con l’installazione della nuova versione del software, in modo da evitare che il calore diventi un problema durante l’utilizzo quotidiano.

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Quali modelli sono coinvolti e quali no

Il problema non tocca tutta la gamma di occhiali intelligenti firmata Meta, ma solo una parte ben precisa. Sono interessati i modelli Adventurer, Fury, Starfire, Nova e Capri, che compongono la linea Meta Glasses arrivata sul mercato in estate. Questa famiglia di prodotti è stata pensata come un’alternativa più economica rispetto ai Ray Ban Meta e agli Oakley Meta, proponendo un’esperienza simile a un prezzo più accessibile.

Chi possiede invece un paio di Ray Ban Meta oppure di Oakley Meta può stare tranquillo. Questi modelli non sono coinvolti nella questione del surriscaldamento e restano fuori dall’aggiornamento correttivo. La distinzione è importante, perché i vari occhiali dell’azienda possono sembrare simili a un primo sguardo, ma appartengono a linee differenti, con caratteristiche e posizionamenti diversi. Prima di allarmarsi, insomma, conviene verificare con esattezza quale modello si ha tra le mani.

Cosa cambia con la versione 130

Il pacchetto distribuito da Meta porta gli occhiali alla versione 130 del software. La novità principale riguarda l’introduzione di un meccanismo che interviene prima che la temperatura raggiunga livelli critici. In pratica il sistema agisce in anticipo, senza aspettare che il dispositivo si scaldi troppo, così da prevenire il problema invece di limitarsi a rincorrerlo. Una soluzione affidata interamente al software, quindi, che non richiede di spedire gli occhiali in assistenza o di sostituire componenti.

Vale la pena ricordare quanto offrono questi dispositivi. I Meta Glasses partono da 309 euro e includono la custodia di ricarica nella confezione. Dal punto di vista delle funzioni, mettono a disposizione le stesse capacità di intelligenza artificiale presenti sui più costosi Ray Ban Meta, con una differenza sostanziale: manca la fotocamera. È proprio questa rinuncia a rendere possibile un prezzo d’ingresso più contenuto rispetto ai modelli di fascia superiore.

Le situazioni a rischio sono facili da immaginare. Chi indossa gli occhiali durante l’allenamento, magari mentre corre o pedala sotto il sole, oppure chi li utilizza spesso in ambienti particolarmente umidi, è esposto più di altri all’ingresso di sudore e condensa. Per queste persone l’installazione della versione 130 diventa una priorità assoluta, da fare il prima possibile. Del resto Meta difficilmente ricorre a toni così perentori senza una ragione valida, ed è raro che l’azienda parli di urgenza per niente.

Fonte: TecnoAndroid