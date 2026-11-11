Cani di Chernobyl, il DNA potrebbe spiegare la loro resistenza

I cani di Chernobyl potrebbero dovere la loro sopravvivenza a qualcosa di scritto nel proprio DNA già prima del disastro. Un recente studio pubblicato su una rivista scientifica prova infatti a spiegare come questi animali siano riusciti a resistere alle radiazioni del più grave incidente nucleare della storia. Sono passati 40 anni dal collasso del reattore della centrale e ancora oggi, nella zona contaminata, gruppi di cani continuano a muoversi liberi tra edifici abbandonati e boschi cresciuti dove un tempo c’erano strade e abitazioni.

Il punto di partenza della ricerca è piuttosto chiaro. Capire come un organismo risponde a livello genetico alla contaminazione ambientale è fondamentale per valutare i rischi ecologici e genetici nel lungo periodo. E i randagi che popolano la Zona di Esclusione di Chernobyl, spesso indicata con la sigla CEZ, rappresentano un caso quasi irripetibile. Si tratta di una popolazione che vive lì da più generazioni, in un territorio rimasto cronicamente contaminato, e che per questo offre agli scienziati un modello unico per osservare cosa accade nel tempo.

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Da dove arrivano i cani della zona contaminata

Dopo l’incidente, i liquidatori ebbero anche il compito di occuparsi degli animali rimasti nell’area. Non tutti però finirono nelle loro mani. «Non è chiaro quanti animali siano riusciti a sfuggire ai liquidatori, ma un numero sufficiente di cani domestici è scampato a questo destino da stabilire popolazioni stabili all’interno della zona», hanno spiegato i ricercatori guidati da Megan Dillon, prima autrice dello studio e genetista delle popolazioni della North Carolina State University.

Le stime parlano di diverse centinaia di esemplari. «Si stima che diverse centinaia di cani abitino ormai nella zona e si pensa che discendano, almeno in parte, da animali domestici abbandonati dopo il disastro», hanno aggiunto gli studiosi. Quei quattro zampe che un tempo vivevano nelle case delle famiglie evacuate hanno quindi dato origine a comunità capaci di mantenersi da sole, generazione dopo generazione, in un ambiente tutt’altro che ospitale.

Selezione naturale o semplice deriva genetica

Il lavoro si inserisce nel solco di ricerche precedenti che avevano già individuato differenze genetiche tra questi animali e altre popolazioni canine. Mancava però un tassello importante. Gli autori volevano capire se quelle differenze genetiche fossero il frutto della selezione oppure della deriva genetica, cioè dei cambiamenti casuali che possono accumularsi nel tempo all’interno di una popolazione isolata. Una distinzione tutt’altro che banale, perché nel primo caso significherebbe che l’ambiente ha favorito determinate caratteristiche, mentre nel secondo le variazioni sarebbero dovute soprattutto al caso e all’isolamento.

Certezze assolute non ce ne sono, e la stessa Dillon lo ammette apertamente. Secondo la genetista, però, le impronte genomiche analizzate fanno pensare alla presenza di selezione. «Analizzando più a fondo queste regioni genomiche, scopriamo che questi geni sono coinvolti in percorsi biologicamente rilevanti che potrebbero consentire loro di superare gli effetti dell’esposizione a sostanze tossiche presenti in questo ambiente», ha precisato.

C’è poi un dettaglio che cambia parecchio la lettura dei risultati. I ricercatori non sostengono che il genoma dei cani di Chernobyl si sia trasformato per adattarsi alle nuove condizioni. L’ipotesi è un’altra, e riguarda ciò che questi animali avevano già in partenza. Ad avere la meglio sarebbero stati gli esemplari che possedevano una certa varietà genetica di base, con varianti più adatte a reggere un contesto così ostile.

«Quello che stiamo dicendo è che la conseguenza potrebbe non essere stata una modifica del genoma dei cani per adattarsi. Potrebbe essere che quelli che sono riusciti a sopravvivere alle esposizioni iniziali avessero questo livello di diversità genetica di base e varianti che offrivano un grado di adattamento più elevato», ha concluso Dillon.

Fonte: TecnoAndroid