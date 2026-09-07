iPhone 17 Pro e Pro Max al minimo storico su Amazon

Chi stava aspettando il momento buono per portarsi a casa iPhone 17 Pro o iPhone 17 Pro Max probabilmente lo ha trovato adesso, perché su Amazon entrambi i modelli sono scesi al minimo storico proprio mentre si avvicina il debutto della generazione successiva. Il 9 settembre è in calendario la presentazione di iPhone 18 Pro e Pro Max, e le indicazioni che circolano parlano di listini più alti rispetto al passato, con un rincaro stimato tra il 10 e il 20%. Tradotto in soldoni, la generazione attuale diventa improvvisamente molto più interessante di quanto non fosse qualche settimana fa.

I numeri sono questi: iPhone 17 Pro torna disponibile a 1.149 euro, mentre iPhone 17 Pro Max resta proposto a 1.299 euro. In entrambi i casi si parla del prezzo più basso mai visto sullo store, con l’unica avvertenza che riguarda le colorazioni, dato che la cifra promozionale non copre tutte le varianti a listino ma solo alcune. Chi ha una preferenza cromatica precisa, insomma, potrebbe dover fare qualche compromesso.

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Quanto costano davvero iPhone 17 Pro e Pro Max in questi giorni

Oltre allo sconto secco, c’è un dettaglio che in molti casi fa la differenza sul portafoglio: la possibilità di dilazionare la spesa in 5 rate mensili senza interessi. Una formula che rende meno pesante l’acquisto di un dispositivo che, comunque lo si guardi, resta un investimento importante. Non è un finanziamento nascosto con costi aggiuntivi, si tratta semplicemente della cifra divisa in cinque tranche.

Guardando fuori da Amazon, il quadro si fa ancora più movimentato. Apple iPhone 17 Pro viene proposto online da Smarter Store a 1.015 euro, quindi sotto la soglia dei mille e cento. Apple iPhone 17 Pro Max, invece, si trova da Rimediashop.it a 1.114 euro, con un rapporto qualità prezzo che in questa fascia difficilmente trova rivali diretti. Ci sono poi altre disponibilità segnalate a 1.079 euro per il modello Pro e a 1.159 euro per il Pro Max, cifre che confermano quanto il mercato si stia muovendo in anticipo rispetto all’arrivo dei nuovi modelli.

Perché comprare adesso invece di aspettare iPhone 18 Pro

Il ragionamento è abbastanza lineare. Quando una nuova generazione entra in scena, la precedente non sparisce dagli scaffali ma il suo prezzo tende a riassestarsi, e non sempre verso il basso nell’immediato. Se poi la nuova gamma dovesse arrivare con listini gonfiati di quella percentuale che circola, il divario tra iPhone 17 Pro Max e il suo successore rischia di diventare piuttosto ampio, con differenze tecniche che, per l’utente medio, restano meno evidenti di quanto suggerisca lo scarto di prezzo.

C’è anche l’aspetto pratico. Le scorte delle colorazioni in offerta non sono infinite e, come capita spesso con queste promozioni, il prezzo può cambiare da un’ora all’altra. Chi ha già deciso quale taglio di memoria e quale finitura vuole, di solito, fa bene a non temporeggiare troppo.

Resta il fatto che iPhone 17 Pro e la variante Max continuano a essere due prodotti attualissimi, non certo modelli in fine vita. Il salto generazionale è dietro l’angolo, ma per chi arriva da un telefono di due o tre anni fa la differenza percepita sarà comunque netta, indipendentemente da quello che verrà mostrato il 9 settembre.