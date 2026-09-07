Disney+ blocca Chromecast in Germania e Paesi Bassi: ecco perché

Chi usa Disney+ con Chromecast in Germania e nei Paesi Bassi si è trovato davanti a una sorpresa poco piacevole, perché la funzione che permetteva di lanciare film e serie dal telefono al televisore semplicemente non risponde più. Al posto del solito pulsante compare un avviso che spiega come lo streaming tramite Chromecast non sia disponibile nel Paese dell’utente. Nessun guasto, nessun bug da segnalare all’assistenza, si tratta di una scelta imposta da una vicenda che con la tecnologia c’entra fino a un certo punto e con i tribunali molto di più.

Il gesto di spostare un contenuto dallo schermo piccolo a quello grande con un tocco sembra la cosa più naturale del mondo. In realtà dietro quel comando ci sono soluzioni tecniche che possono essere coperte da brevetti, e quando due aziende iniziano a litigare su chi ha diritto a cosa, il conto finisce per arrivare sul divano di casa. È esattamente quello che sta succedendo qui, con una funzione che sparisce dall’app senza che l’abbonato abbia fatto nulla di diverso rispetto al giorno prima.

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Cosa c’è dietro il blocco di Google Cast

All’origine della vicenda c’è la disputa legale tra Disney e InterDigital, società che si occupa tra le altre cose di sviluppare e concedere in licenza brevetti legati alle tecnologie digitali. Un tipo di contenzioso piuttosto comune nel settore, dove il valore non sta tanto nei prodotti finiti quanto nei diritti che permettono a quei prodotti di funzionare. Quando la trattativa si arena, la disattivazione di una funzionalità in determinati mercati diventa una mossa difensiva come un’altra.

La conseguenza pratica è che gli utenti tedeschi e olandesi non possono più inviare i contenuti dell’app a un dispositivo compatibile con Google Cast. Il catalogo resta lo stesso, l’abbonamento pure, ma una delle strade più comode per arrivare al televisore è stata chiusa. Per chi aveva costruito la propria abitudine di visione attorno a quel piccolo pulsante, la differenza si sente eccome.

L’Italia per ora resta fuori dalla partita

La buona notizia, se così si può chiamare, è che il blocco non riguarda il nostro Paese. In Italia il supporto a Google Cast su Disney+ continua a funzionare regolarmente, quindi chi guarda una serie sul telefono può ancora spostarla sul televisore senza alcun avviso di errore. La limitazione geografica è mirata e segue con precisione i confini in cui la controversia legale ha effetto.

Resta il fatto che vicende di questo tipo mostrano quanto sia fragile l’equilibrio dietro le funzioni che diamo per scontate. Una piattaforma di streaming non è soltanto un catalogo di film, è anche un insieme di tecnologie prese in licenza, negoziate, rinnovate. Basta che una tessera si sposti e l’esperienza cambia, spesso senza preavviso e senza spiegazioni particolarmente dettagliate rivolte a chi paga l’abbonamento.

Per gli utenti coinvolti la comunicazione si riduce a quel messaggio dentro l’app, che parla di indisponibilità nel Paese senza entrare nel merito delle ragioni. Chi non segue le cronache del settore difficilmente collegherà il malfunzionamento a una causa sui brevetti, e nella maggior parte dei casi finirà per pensare a un problema del proprio dispositivo o della propria rete domestica.

La disattivazione del supporto a Chromecast si aggiunge quindi al bilancio delle funzioni che Disney+ ha visto ridimensionarsi nel tempo, con la differenza che stavolta la causa non è una decisione commerciale interna ma uno scontro legale con una società specializzata proprio nella gestione dei brevetti digitali. Germania e Paesi Bassi sono i mercati colpiti, e per il momento l’elenco si ferma lì.