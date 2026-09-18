iPhone 18 Pro Max: ricarica 0-100% in 55 minuti, picco a 52W

La velocità di ricarica di iPhone 18 Pro Max è uno di quei dettagli che sulla carta sembrano marginali e poi, alla prova dei fatti, cambiano la giornata di chi usa il telefono in modo intensivo. Apple aveva già annunciato che i nuovi modelli Pro sono in grado di ricaricarsi più rapidamente via USB-C rispetto alla generazione precedente, e ora un test pubblicato sul canale YouTube Xiaobai’s Tech Reviews mette dei numeri concreti dietro quella promessa. Numeri che, va detto, fanno una certa impressione se messi in fila.

Il dato principale riguarda il ciclo completo: da 0% a 100% iPhone 18 Pro Max impiega appena 55 minuti con un caricatore adeguato. Per fare lo stesso percorso, iPhone 17 Pro Max ne chiedeva 81. Significa 26 minuti risparmiati, praticamente mezz’ora recuperata su una ricarica piena. Va ricordato che gli iPhone continuano a ricevere una piccola quantità di energia anche dopo aver mostrato il 100% sullo schermo, quindi il concetto di carica “completa” resta un po’ elastico.

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I numeri del test sulla ricarica

C’è poi il dato che Apple aveva già messo in vetrina nel materiale promozionale, e che il video conferma: il 50% della batteria si raggiunge in 15 minuti, contro i 20 minuti necessari ai modelli iPhone 17 Pro. Un quarto d’ora per riempire metà serbatoio è un ritmo che sposta l’abitudine di ricarica dal “collego e aspetto” al “collego mentre faccio altro”.

La parte più interessante riguarda la potenza di picco. Durante la sessione di test, iPhone 18 Pro Max ha toccato i 52W nei primi 12 minuti. L’anno precedente, in una prova separata condotta da ChargerLAB, iPhone 17 Pro Max si era fermato a un picco di 36W. Il salto è netto. Come sempre accade, la velocità cala man mano che la sessione procede, perché il sistema deve tenere sotto controllo il calore e preservare la salute della cella.

Anche il modello più compatto, iPhone 18 Pro, dovrebbe muoversi su valori di ricarica simili. Non identici per forza, ma nello stesso ordine di grandezza.

Serve il caricatore giusto, altrimenti niente

Qui arriva il dettaglio che rischia di passare inosservato e che invece fa tutta la differenza. Per ottenere le velocità massime sui modelli iPhone 18 Pro serve un alimentatore da 60W o superiore con supporto alla tecnologia Adjustable Voltage Supply, la cosiddetta AVS. Senza quella caratteristica, i tempi si allungano e i 55 minuti restano un traguardo teorico.

Apple vende un prodotto che rientra in questa descrizione: il Dynamic Power Adapter da 40W con picco massimo a 60W, proposto a circa 35 euro sullo store americano. Un accessorio non caro, ma comunque un acquisto separato da mettere in conto per chi vuole sfruttare davvero le nuove capacità del telefono.

Quanto valga tutto questo dipende molto dalle abitudini personali. Chi mette il telefono in carica la sera e lo riprende la mattina non noterà quasi nulla, perché in quel caso la ricarica rapida serve a poco. Il discorso cambia radicalmente per chi vive di ricariche brevi durante la giornata, quei dieci o quindici minuti rubati tra una riunione e uno spostamento. In quello scenario, tagliare quasi mezz’ora su un ciclo completo e portare la batteria a metà in un quarto d’ora diventa un vantaggio tangibile.

Il video che documenta il confronto tra iPhone 18 Pro Max e il modello dell’anno precedente è in lingua cinese, ed è stato segnalato dall’account Ice Universe, tra le fonti più seguite quando si parla di test e misurazioni sull’hardware dei nuovi smartphone.