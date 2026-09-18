CableShield: l’ESA prepara il backup satellitare dei cavi sottomarini

Quando internet si blocca su scala globale, nove volte su dieci la colpa è di uno dei cavi sottomarini che tengono insieme i continenti, e su questo fronte l’ESA ha deciso di muoversi puntando sui satelliti come rete di riserva. Il progetto si chiama CableShield, è guidato da neXat insieme a Telesat e Colt, e ha un obiettivo piuttosto preciso: spostare automaticamente il traffico più delicato su collegamento satellitare nel momento esatto in cui una dorsale marina smette di funzionare. Il debutto commerciale è previsto nel 2028.

Chi segue il settore lo sa da tempo, ma vale la pena ripeterlo perché il dato colpisce comunque: si stima che il 99% del traffico intercontinentale passi oggi sotto il livello del mare, dentro fibre protette da guaine che attraversano oceani interi. Tutto il resto, satelliti compresi, gioca un ruolo marginale. Basta questo numero per capire quanto sia fragile un sistema che funziona benissimo finché nessuno lo tocca.

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Guasti più frequenti di quanto si immagini

I blackout totali fanno notizia, ma rappresentano soltanto la punta dell’iceberg. Nel corso di un anno capitano molti episodi minori, avarie parziali che non spengono la connessione ma creano colli di bottiglia pesanti, con rallentamenti che si sentono su interi Paesi. Secondo alcuni dati, circa il 30% dei cavi sottomarini monitorati nel mondo subisce almeno un guasto ogni dodici mesi.

E qui arriva il punto dolente, cioè i tempi. Riparare una fibra posata a migliaia di metri di profondità non è un intervento da poche ore: servono navi specializzate, condizioni meteo accettabili, localizzazione precisa del danno. I tempi tipici vanno dai 10 ai 20 giorni, e in certi casi una singola rotta può restare offline per settimane. Un’eternità, se dall’altra parte del cavo ci sono banche, piattaforme cloud, reti governative e servizi che semplicemente non hanno un percorso alternativo per far viaggiare i dati.

Come funziona il piano di CableShield

L’idea alla base di CableShield non è sostituire i cavi, cosa che nessuna costellazione satellitare potrebbe fare per volumi di quel tipo. È invece costruire un backup intelligente, che entri in azione solo quando serve e senza bisogno di interventi manuali. Il traffico classificato come critico viene reindirizzato in automatico sulla rete satellitare, mantenendo attive le funzioni essenziali mentre le squadre a bordo delle navi lavorano alla riparazione.

Il ruolo di Telesat riguarda la parte spaziale, quella capace di raccogliere e trasportare i dati fuori dall’infrastruttura marina. Colt porta in dote la componente di rete terrestre e i collegamenti verso i clienti finali, mentre neXat coordina l’insieme mettendo a punto il meccanismo di commutazione. Il tutto sotto l’ombrello dell’agenzia spaziale europea, che ha interesse evidente a dimostrare come l’orbita bassa possa diventare un’assicurazione concreta per le telecomunicazioni e non solo un’alternativa teorica.

Il traguardo del 2028 riguarda la disponibilità commerciale del servizio, quindi il momento in cui operatori, istituzioni e aziende potranno effettivamente sottoscriverlo come protezione aggiuntiva. Un’infrastruttura di riserva pensata per i casi peggiori, quelli in cui una rotta intercontinentale sparisce dalla mappa e le settimane di attesa diventano un problema economico prima che tecnico.

Resta il quadro di fondo, con una rete mondiale che poggia su un numero limitato di collegamenti fisici, esposti ad ancore, reti da pesca, movimenti del fondale e a tutto ciò che può succedere in mezzo all’oceano. La risposta europea, per ora, passa da qui: satelliti pronti a raccogliere il traffico nell’istante in cui la fibra cede.