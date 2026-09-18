Lefant M210 Omni: 20.000 Pa e lavaggio continuo, ora a 229,49 euro

Un robot aspirapolvere e lavapavimenti compatto, capace di infilarsi sotto mobili e divani dove molti modelli più grandi fanno fatica ad arrivare, ma con una dotazione tecnica che punta decisamente più in alto rispetto alle sue dimensioni. Il Lefant M210 Omni concentra in un corpo da appena 28 centimetri di diametro e 8,5 centimetri di altezza una potenza di aspirazione fino a 20.000 Pa, un sistema di lavaggio con rullo alimentato continuamente da acqua pulita e una stazione base capace di occuparsi automaticamente della manutenzione.

La proposta diventa particolarmente interessante con la nuova promozione Amazon: il prezzo scende a 229,49 euro grazie a un’offerta e a un codice dedicato (inserite in fase d’acquisto 4MB464KY), con un risparmio complessivo di circa il 62% rispetto al prezzo di listino.

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Piccolo nelle dimensioni, completo nella pulizia

Uno dei principali elementi distintivi del M210 Omni è il formato. Il robot misura appena 28 cm di diametro e ha un’altezza di 85 mm, caratteristica che gli permette di raggiungere anche zone difficili sotto letti, divani, credenze e altri mobili bassi.Secondo i dati forniti per il prodotto, questa configurazione consente di arrivare a una copertura degli spazi fino al 95%, riducendo le aree che normalmente rimangono fuori dalla portata dei robot più ingombranti.

La pulizia dei pavimenti non si limita però all’aspirazione. Il sistema di lavaggio utilizza un rullo da 20 cm sul quale viene spruzzata continuamente acqua pulita durante il funzionamento. Il rullo lava la superficie, mentre i residui vengono raschiati e l’acqua sporca viene raccolta separatamente.

La velocità di rotazione raggiunge 240 giri al minuto, con una pressione verso il pavimento di 15 N. La combinazione di questi elementi è pensata per intervenire anche sulle macchie più difficili, comprese quelle lasciate da liquidi e alimenti come caffè, latte, succhi di frutta e sugo, oltre alle normali impronte e allo sporco secco. Il sistema permette quindi di mantenere il rullo a contatto con acqua fresca durante la pulizia, evitando il funzionamento tipico dei sistemi che trascinano semplicemente un panno umido sulla superficie.

20.000 Pa di aspirazione e stazione Omni

Sul versante dell’aspirazione, il Lefant M210 Omni raggiunge una potenza massima di 20.000 Pa. Il sistema è progettato per raccogliere polvere fine, briciole e sporco più ostinato sia sulle superfici dure sia sui tappeti. Il robot può lavorare quindi su materiali come parquet, piastrelle e marmo, oltre che sulle superfici tessili. A ridurre le operazioni di manutenzione contribuisce inoltre una bocca di aspirazione progettata con sistema anti-groviglio, pensato per limitare l’accumulo di capelli e peli di animali attorno agli elementi rotanti. Nonostante le dimensioni contenute, il contenitore della polvere integrato nel robot raggiunge una capacità di 800 ml.

Una parte importante dell’automazione è affidata alla stazione base Omni. La base dispone di due serbatoi separati: quello dell’acqua pulita ha una capacità di 2,4 litri, mentre il contenitore per l’acqua sporca arriva a 1,5 litri. Quando il robot torna alla stazione, il sistema può occuparsi automaticamente del rifornimento dell’acqua, del lavaggio del rullo e della successiva asciugatura automatica. L’obiettivo è ridurre l’intervento manuale e limitare la formazione di cattivi odori e la proliferazione batterica legata all’umidità residua.

Navigazione ToF e gestione dall’app

Le dimensioni ridotte non significano una gestione semplificata. La navigazione del M210 Omni utilizza infatti un sistema ottico ToF (Time of Flight) per effettuare la mappatura degli ambienti e gestire gli spostamenti durante la pulizia. Attraverso l’applicazione dedicata è possibile organizzare il lavoro del robot anche in maniera più precisa, configurando la pulizia stanza per stanza, impostando muri virtuali e creando zone vietate nelle quali il dispositivo non deve entrare.

L’app consente inoltre di programmare gli orari di avvio, mentre la connettività supporta Wi-Fi a 2,4 GHz e Bluetooth. Per chi preferisce non utilizzare direttamente lo smartphone sono disponibili anche i comandi vocali attraverso Amazon Alexa e Google Assistant, con la possibilità di avviare o interrompere le operazioni di pulizia tramite voce.

Prezzo e promozione Amazon

Il Lefant M210 Omni Roller Vacuum and Mop ha un prezzo originale indicato in 599,99 euro. La nuova promozione porta il prezzo Amazon a 269,99 euro, al quale è possibile applicare il codice promozionale 4MB464KY. Con il codice, il prezzo finale scende a soli 229,49 euro, per un risparmio di 370,50 euro rispetto al prezzo originale e una riduzione complessiva di circa il 62%. La promozione è attiva solo fino alle 23:59 del 23 settembre 2026, salvo eventuali modifiche o disponibilità del prodotto.