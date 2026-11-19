La produzione degli schermi OLED destinati a iPhone 18 e iPhone Air 2 sta per entrare nel vivo. I fornitori di display di Apple si stanno preparando ad avviare la produzione di massa dei pannelli per i due smartphone, attesi sul mercato a marzo 2027. Non è un dettaglio da poco, perché questi modelli saranno i primi lanciati da Apple in primavera all’interno della nuova strategia che separa in due momenti distinti l’arrivo dei suoi telefoni di punta.

Una parte della famiglia, del resto, ha già fatto il suo esordio. A settembre sono stati presentati iPhone 18 Pro e iPhone Duo, mentre la seconda ondata arriverà qualche mese più tardi. Oltre a iPhone 18 e iPhone Air 2, nello stesso periodo primaverile è previsto anche iPhone 18e, che rappresenta l’opzione più accessibile della gamma. Si tratta di un calendario diverso da quello a cui il pubblico era abituato, con una fetta consistente delle novità che si sposta lontano dal classico appuntamento autunnale e trova spazio nella prima parte del nuovo anno.

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Samsung Display e LG Display si allineano sui tempi

Sul fronte delle forniture, Samsung Display e LG Display sembrano aver sincronizzato i rispettivi piani produttivi con la tabella di marcia fissata per il debutto di marzo. Le due aziende dovrebbero avviare la produzione su larga scala tra la fine di dicembre e l’inizio di gennaio, così da avere i pannelli pronti in tempo per l’uscita dei nuovi dispositivi. C’è però una differenza importante tra i due modelli, dato che Samsung sarebbe l’unico fornitore degli schermi per iPhone Air 2. Apple, inoltre, avrebbe già a disposizione una scorta di pannelli OLED da poter impiegare proprio per il telefono ultra sottile.

Fino alla fine dell’anno, comunque, le attenzioni resteranno concentrate altrove. Apple continuerebbe infatti a dare la precedenza alla produzione di iPhone 18 Pro e iPhone Duo. Per quest’ultimo i tempi di spedizione stanno già migliorando, con consegne che si avvicinano a dicembre rispetto alla previsione iniziale che indicava gennaio 2027.

I numeri aiutano a capire perché la finestra primaverile abbia un peso così rilevante. Il modello standard e la variante Air rappresentano di solito più del 30% delle vendite complessive della gamma iPhone, con la versione base che continua a vendere più della sorella sottile. Una quota del genere rende evidente quanto conti per Apple far arrivare questi due prodotti sugli scaffali senza intoppi.

Le novità attese su iPhone 18 e iPhone Air 2

Guardando alle specifiche, iPhone 18 dovrebbe adottare il chip A20 realizzato con il processo produttivo a 2 nanometri di Apple. Sulla memoria le voci non vanno del tutto d’accordo, visto che alcune parlano di 9 GB di RAM e altre di 12 GB. Tra i cambiamenti previsti compaiono anche una Dynamic Island più piccola e il modem C2 progettato da Apple.

Le modifiche più visibili riguardano però iPhone Air 2, che dovrebbe finalmente ricevere una seconda fotocamera posteriore. Al sensore grandangolare si aggiungerebbe infatti un obiettivo ultra grandangolare, ampliando le possibilità di scatto del dispositivo. Apple punterebbe anche ad aumentare l’autonomia dello smartphone ultra sottile, a ridurre le dimensioni della Dynamic Island e a portare a bordo lo stesso chip A20 a 2 nanometri, con miglioramenti attesi sia sul piano della velocità sia su quello dell’efficienza. Anche il successore di iPhone Air dovrebbe infine montare il modem C2.

Fonte: TecnoAndroid