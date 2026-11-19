Chi aspettava di mettere le mani su iPhone Duo ha finalmente una notizia concreta su cui contare, perché le scorte del primo pieghevole di Apple stanno migliorando e molti acquirenti riusciranno a riceverlo prima delle festività natalizie. Negli Stati Uniti i nuovi ordini effettuati in questi giorni indicano infatti una consegna compresa tra il 16 e il 23 dicembre, mentre fino a poco tempo fa la stima mostrata al momento dell’acquisto parlava del 25 gennaio.

Parliamo di un anticipo di circa un mese che cambia parecchio le cose per chi pensava di dover rinunciare al nuovo dispositivo sotto l’albero. E il dettaglio forse più interessante riguarda la rapidità con cui la situazione si è sbloccata, visto che fino a giovedì scorso gli ordini continuavano a riportare una data di arrivo fissata a gennaio. Il cambiamento è quindi avvenuto nel giro di pochissimi giorni, segno che qualcosa nella catena di approvvigionamento si è mosso in modo piuttosto deciso.

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Consegne anticipate per tutte le versioni di iPhone Duo

Non si tratta di un miglioramento limitato a qualche configurazione specifica. Le nuove date di consegna di dicembre valgono per tutti i colori e per tutti i tagli di memoria disponibili, quindi chi deve ancora scegliere quale modello acquistare non si trova costretto a ripiegare su una variante meno desiderata solo per averla in tempo. Un aspetto tutt’altro che scontato quando un prodotto appena lanciato fatica a soddisfare le richieste e capita spesso che alcune combinazioni restino introvabili più a lungo di altre.

Apple, del resto, sta lavorando da tempo per accorciare i tempi di attesa anche per chi si era mosso in anticipo. Le date di arrivo dei preordini sono state ritoccate in modo costante nelle ultime settimane e adesso che i nuovi ordini risultano spostati più avanti nel calendario tutti gli acquisti già effettuati dovrebbero essere recapitati entro dicembre o perfino prima. Sarebbe stato curioso il contrario, cioè vedere chi ha ordinato per primo ricevere il proprio iPhone Duo dopo chi ha deciso di acquistarlo solo adesso.

Le testimonianze raccolte tra diversi utenti vanno proprio in questa direzione. Molti di loro avevano inizialmente ricevuto una stima di consegna a gennaio e si sono ritrovati con una nuova finestra che nella maggior parte dei casi va dal 14 al 21 dicembre. In alcune situazioni l’anticipo è stato ancora più marcato, con il pieghevole atteso addirittura prima di quelle date. Per chi aveva già messo in conto di festeggiare le feste senza il nuovo smartphone si tratta di una sorpresa decisamente gradita.

Le parole di John Ternus sull’equilibrio tra domanda e offerta

Sul fronte ufficiale l’azienda non si è sbilanciata più di tanto. Durante la conferenza dedicata ai risultati del quarto trimestre il CEO John Ternus ha spiegato che Apple si stava impegnando al massimo per far arrivare iPhone Duo al maggior numero possibile di clienti e nel minor tempo possibile. Un messaggio chiaro sull’intenzione di accelerare le spedizioni, accompagnato però da una certa prudenza sulle tempistiche.

Ternus infatti non ha fornito alcuna indicazione precisa su quando la società si aspetta di raggiungere un equilibrio tra domanda e offerta per il suo primo smartphone pieghevole. Nessuna data e nessuna previsione quindi, ma solo la conferma di uno sforzo in corso per smaltire gli ordini. Le stime di consegna aggiornate negli ultimi giorni sono al momento l’indicazione più concreta di come stia procedendo questo lavoro, con iPhone Duo che negli Stati Uniti adesso arriva tra il 16 e il 23 dicembre in qualsiasi colore e capacità.

Fonte: TecnoAndroid