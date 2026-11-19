Abbandonare Microsoft Office per una soluzione gratuita è un’idea che molti accarezzano da tempo, eppure il vero ostacolo non sta nella scelta dell’alternativa. Il nodo è far leggere in modo corretto a un nuovo programma anni di file DOCX, XLSX e PPTX accumulati sul disco e negli archivi aziendali. Proprio su questo punto Nextcloud prova a giocarsi le sue carte con Euro-Office Desktop, una nuova suite da scrivania gratuita e open source che mette al centro la compatibilità con i formati Microsoft senza trascurare quelli aperti come ODT, ODS e ODP.

Il progetto in sé non nasce oggi. Euro-Office è infatti un fork di OnlyOffice annunciato a marzo 2026, ma soltanto adesso approda su computer con una vera applicazione desktop multipiattaforma, disponibile per Windows, macOS e Linux. Un passaggio importante perché finora mancava un programma da installare direttamente sulla propria macchina, ed è proprio questa la novità che rende la proposta più concreta per chi lavora ogni giorno con documenti e fogli di calcolo.

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Un software con due nomi

C’è però un piccolo dettaglio da tenere a mente al momento dell’installazione. Nextcloud ha presentato ufficialmente il programma come “Nextcloud Office Desktop app”, ma il motore che lavora dietro le quinte è Euro-Office. Chi lo scarica aspettandosi di trovare il marchio Nextcloud in ogni angolo dell’interfaccia potrebbe quindi trovarsi davanti a qualche sorpresa, visto che le due etichette convivono all’interno dello stesso prodotto.

Sul fronte delle funzioni il pacchetto è piuttosto completo. La suite comprende editor per documenti di testo, fogli di calcolo, presentazioni e file PDF, cioè gli strumenti che servono nella stragrande maggioranza delle attività d’ufficio. In più c’è la possibilità di collegare l’applicazione a Nextcloud Hub per modificare i file in tempo reale insieme ad altri utenti, una funzione pensata soprattutto per team e realtà che lavorano in modo condiviso.

L’obiettivo dichiarato è rendere la migrazione da Microsoft Office il più indolore possibile. Il discorso vale sia per chi continua a usare i formati proprietari di Redmond sia per chi preferisce affidarsi a quelli aperti, due mondi che Euro-Office Desktop cerca di tenere insieme senza costringere nessuno a scegliere.

Il punto debole dei documenti complessi

Detto questo, la compatibilità con i file Office rimane storicamente il tallone d’Achille di tutte le suite alternative. Aprire un DOCX semplice funziona praticamente ovunque, mentre i documenti più articolati con macro, stili avanzati o impaginazioni elaborate tendono a perdere qualcosa per strada durante l’apertura o il salvataggio. Euro-Office non fa eccezione a questa regola del settore, e al momento mancano dati specifici su quanto sia davvero fedele la resa dei file più impegnativi.

Per chi gestisce documenti Office particolarmente complessi la strada più prudente resta quella di fare qualche prova prima di affidarsi del tutto alla nuova suite, magari partendo dai file più delicati e controllando che formattazione e contenuti restino intatti. Euro-Office Desktop è già disponibile e tutti i dettagli per il download si trovano sul sito ufficiale del progetto.

Fonte: TecnoAndroid