Gli occhiali smart con fotocamera integrata stanno incontrando un ostacolo che forse in pochi avevano messo in conto al momento dell’acquisto. Sono sempre di più i luoghi che hanno scelto di vietarne l’uso, dai tribunali di New York fino alle navi da crociera di Royal Caribbean, e lo stop non fa eccezione nemmeno per i modelli montati su lenti da vista. Il punto è che si tratta di dispositivi in grado di registrare, e proprio questa capacità li ha messi nel mirino.

Basta immaginare una situazione piuttosto comune. Qualcuno si lascia prendere dall’entusiasmo e porta a casa un paio di occhiali AI, magari non solo da sole ma un modello con lenti transition da indossare dalla mattina alla sera. Tutto fila liscio finché, per la prima volta, una persona nelle vicinanze pone la domanda che mette in crisi ogni certezza: “scusa, ma mi stai registrando?”. È una frase che riassume bene il disagio che questi accessori stanno generando attorno a chi li porta.

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Perché gli occhiali con fotocamera fanno discutere

Il nodo centrale è la fotocamera. Un paio di occhiali tradizionali non desta alcun sospetto, mentre un dispositivo capace di catturare immagini e video cambia completamente la percezione di chi sta dall’altra parte. Chi si trova di fronte a questi occhiali intelligenti non ha modo di sapere con certezza se in quel momento la registrazione sia attiva oppure no, e da qui nasce la diffidenza. Non serve che qualcuno stia davvero filmando, basta la semplice possibilità a rendere la situazione delicata.

Ed è proprio questa possibilità che ha spinto diversi luoghi a prendere posizione. Il divieto non riguarda l’aspetto estetico o la tecnologia in sé, ma la funzione di registrazione che questi dispositivi portano con sé. Un dettaglio che fa tutta la differenza, perché trasforma un oggetto di uso quotidiano in qualcosa da lasciare fuori dalla porta in determinati contesti.

Il problema delle lenti da vista

La faccenda si complica per chi ha scelto questi occhiali come paio di tutti i giorni. Le restrizioni infatti valgono anche per i modelli con lenti da vista, quindi non si tratta di rinunciare a un accessorio di moda ma, in certi casi, allo strumento che serve per vedere. Chi ha optato per lenti transition, pensate proprio per accompagnare l’intera giornata passando dagli ambienti chiusi all’aperto, si ritrova davanti a un limite molto concreto.

È qui che la questione smette di essere teorica. Un paio di smart glasses usato come occhiale principale non si toglie con la stessa leggerezza con cui si ripone uno smartphone in tasca, eppure il divieto non distingue tra chi li indossa per comodità e chi ne ha bisogno per la correzione visiva.

Dai tribunali alle crociere

A colpire è anche la varietà dei luoghi coinvolti. Da una parte ci sono i tribunali di New York, ambienti istituzionali dove la riservatezza delle persone e delle procedure ha un peso enorme. Dall’altra le navi di Royal Caribbean, contesti dedicati allo svago e alle vacanze, lontanissimi per atmosfera da un’aula giudiziaria. Due mondi che non potrebbero essere più distanti, eppure accomunati dalla stessa decisione nei confronti degli occhiali intelligenti.

Questa distanza racconta bene quanto il fenomeno stia allargandosi oltre gli ambiti più prevedibili. I divieti per gli smart glasses in grado di registrare sono in crescita e coinvolgono sia gli spazi pubblici più formali sia quelli pensati per il tempo libero, senza fare sconti nemmeno a chi porta questi dispositivi con lenti graduate.

Fonte: TecnoAndroid