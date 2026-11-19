Apple starebbe lavorando a due design differenti per iPhone del ventesimo anniversario, con quattro modelli attualmente in fase di sviluppo. A sostenerlo è il noto leaker Ice Universe, che in un nuovo post su Weibo ha descritto le due strade che l’azienda di Cupertino starebbe percorrendo. Due prototipi avrebbero un vetro frontale piatto, mentre gli altri due sfoggerebbero un vetro curvo su tutti e quattro i lati. Una scelta che, se confermata, segnerebbe uno dei cambiamenti estetici più evidenti nella storia recente della gamma.

Il fatto che si parli di quattro modelli non significa per forza che arriveranno tutti sul mercato. Una spiegazione plausibile è che Apple stia sviluppando due dimensioni, cioè una versione Pro e una Pro Max, ciascuna con due varianti estetiche. Le versioni con il vetro piatto potrebbero quindi servire come piano di riserva nel caso in cui il progetto curvo, decisamente più ambizioso, non dovesse andare in porto. Esiste però anche un’altra ipotesi. I modelli con il frontale piatto potrebbero corrispondere ai classici iPhone 20 standard, destinati a debuttare dopo iPhone 20 Pro.

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Cornici quasi invisibili e tre anni di prototipi

Il dettaglio più interessante riguarda le versioni curve. Secondo il leaker le cornici dello schermo misurerebbero circa 1 mm, ma la forma del vetro che le circonda le renderebbe quasi impercettibili guardando il telefono frontalmente. Il risultato sarebbe un aspetto praticamente privo di bordi, un effetto che dal vivo dovrebbe risultare particolarmente d’impatto, almeno stando alle parole di Ice Universe.

Non si tratterebbe di un’idea nata da poco. Apple starebbe infatti sperimentando il design con vetro curvo sui quattro lati da ben tre anni, apportando diverse modifiche nel corso del tempo. Le prime versioni avevano curvature molto più accentuate, poi progressivamente ammorbidite. E la decisione finale, a quanto pare, non sarebbe ancora stata presa.

Le indiscrezioni appaiono credibili anche perché si allineano a quanto riferito ad agosto dal giornalista Mark Gurman. In quell’occasione era emerso che Apple aveva abbandonato un progetto iniziale ancora più audace, che prevedeva di usare una quantità maggiore di vetro al posto del metallo. Il design previsto per il 2027, sempre secondo Gurman, conserverebbe comunque un vetro curvo sia davanti sia sul retro, separati da una sottile fascia metallica. Entrambe le ricostruzioni indicano quindi che l’azienda avrebbe ridimensionato alcuni elementi dell’idea originale.

Pellicole, materiali e attese per iPhone 20 Pro

Le ultime informazioni arrivano dopo una serie di dettagli sul presunto iPhone 20 Pro emersi negli ultimi giorni. Alcuni campioni di pellicole protettive circolati in rete mostrano bordi arrotondati con curvature su tutti e quattro i lati e cornici molto sottili. Ice Universe ha però precisato che quelle pellicole riflettono una versione preliminare del progetto, caratterizzata da una curvatura più marcata rispetto a quella attuale.

All’inizio della settimana un altro leaker, conosciuto come Fixed Focus Digital, aveva affermato che i nuovi dispositivi utilizzeranno lo stesso materiale in vetro di iPhone Air, ma con una curvatura più pronunciata lungo i quattro lati. Un’illustrazione allegata mostrava il vetro frontale e quello posteriore arrotondati che si congiungono a un telaio in metallo stretto e lucido.

Ice Universe ha aggiunto che le fonti della filiera si mostrano entusiaste del design curvo, al punto che alcune attenderebbero il modello dell’anniversario con più interesse rispetto a un iPhone pieghevole. I nuovi iPhone celebrativi dovrebbero essere presentati nell’autunno del 2027. Anche se i leaker parlano già di iPhone 20 Pro, i piani di Apple sul nome definitivo restano ancora poco chiari.

Fonte: TecnoAndroid