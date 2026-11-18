Gestire televisori, climatizzatori, tende e dispositivi smart da un unico punto diventa più semplice con SwitchBot Hub 4, il nuovo centro di controllo presentato dall’azienda giapponese. Il dispositivo combina un display a colori, comandi fisici e l’assistente vocale Hello Kata, offrendo un’interfaccia pensata per essere utilizzata da tutta la famiglia.

La compatibilità con oltre 101.000 modelli di apparecchi a infrarossi permette di gestire televisori, proiettori, ventilatori e climatizzatori. La configurazione viene semplificata dal riconoscimento automatico dei dispositivi e, una volta completato l’abbinamento, i comandi a infrarossi supportati continuano a funzionare anche senza connessione Internet. Hub 4 può inoltre controllare numerosi prodotti dell’ecosistema SwitchBot, tra cui tende motorizzate, luci, robot aspirapolvere e sensori. Sono supportati anche alcuni dispositivi per lo streaming, come Fire TV, Apple TV e Android TV, così da riunire nella stessa interfaccia diverse funzioni dedicate all’intrattenimento.

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Compatibilità Matter e integrazione con Apple Home

Credits: TecnoAndroid

Un ruolo importante è affidato a Matter Bridge 1.3, che consente di integrare i dispositivi SwitchBot compatibili con Apple Home e altre piattaforme basate sullo standard Matter. Hub 4 può gestire fino a 30 dispositivi secondari Matter, includendo tre voci predefinite dedicate ai sensori di movimento, temperatura e umidità integrati. La compatibilità si estende anche ad alcuni prodotti Matter di terze parti. In questo caso, il controllo può avvenire attraverso la funzione Telecomando wireless dell’app Casa, in base alle caratteristiche del dispositivo e alle funzionalità messe a disposizione dalla piattaforma utilizzata.

Hello Kata: i comandi vocali per gestire più dispositivi

La novità principale è Hello Kata, il sistema che permette di impartire richieste vocali direttamente all’hub. Gli utenti possono chiedere di modificare le impostazioni di un dispositivo compatibile oppure avviare azioni che coinvolgono più prodotti con un’unica frase. Per esempio, basta chiedere di accendere il climatizzatore collegato per eseguire il comando senza intervenire manualmente.

Kata può anche richiamare le scene già configurate nell’app SwitchBot. Routine come Movie Night, Home e Away possono quindi essere avviate con una semplice richiesta, senza dover selezionare ogni singolo dispositivo. Due microfoni omnidirezionali permettono il riconoscimento della parola di attivazione da una distanza indicativa di circa tre metri, mentre resta disponibile anche l’attivazione manuale.

Sensori, informazioni e automazioni

Credits: TecnoAndroid

Il display a colori da 2,8 pollici mostra informazioni sull’ambiente domestico, tra cui temperatura e umidità. In presenza di dispositivi Meter compatibili possono essere visualizzati anche altri dati, come la concentrazione di CO₂. Attraverso le richieste a Kata è inoltre possibile consultare informazioni relative a serrature e sensori, verificando per esempio i livelli della batteria, le modalità operative e le necessità di manutenzione. Le automazioni vengono invece configurate e gestite attraverso l’app SwitchBot. È possibile impostare l’esecuzione di determinate azioni in base all’orario oppure a condizioni rilevate dai sensori, come temperatura, umidità, movimento e luminosità. L’app consente anche di controllare i dispositivi compatibili da remoto, per esempio spegnendo una luce dimenticata accesa o preparando il climatizzatore prima di rientrare.

È importante distinguere le due funzioni: Kata esegue le scene esistenti, mentre la creazione e la gestione delle automazioni continuano a essere affidate all’applicazione.

Manopola fisica e pulsanti personalizzabili

SwitchBot ha previsto anche controlli tradizionali, per rendere l’utilizzo immediato quando non è possibile o comodo parlare con l’assistente. Sul display sono disponibili quattro pulsanti personalizzabili, che permettono di richiamare rapidamente le scene utilizzate più spesso. La manopola rotativa fisica consente invece di regolare direttamente alcune funzioni supportate, tra cui la luminosità delle luci, la posizione delle tende e il volume. Hub 4 può essere posizionato su una superficie oppure installato a parete. La connettività comprende Wi-Fi a 2,4 GHz e Bluetooth, mentre l’alimentazione avviene tramite USB Type-C con adattatore da 5V/2A incluso.

Prezzo e disponibilità in Europa

SwitchBot Hub 4 è disponibile dal 16 novembre 2026 attraverso il sito ufficiale dell’azienda e i negozi Amazon europei. Il prezzo di lancio per il mercato europeo è di 129,99 euro. Le funzioni effettivamente utilizzabili possono variare in base ai dispositivi collegati, alle integrazioni disponibili e al modello; per l’accesso da remoto è necessaria una connessione di rete.

Fonte: TecnoAndroid