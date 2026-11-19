Samsung sta preparando una profonda revisione di Bixby in vista di One UI 9.5 e alcune delle novità sono già emerse in rete. Il nuovo assistente digitale del colosso sudcoreano è comparso in una versione interna dell’applicazione mostrata in un video su YouTube, e tra le modifiche più interessanti spicca una funzione che fino a oggi mancava del tutto. Si tratta della capacità di ricordare informazioni personali e di recuperarle nelle conversazioni successive, un passo che cambia parecchio il modo in cui l’assistente potrà dialogare con chi lo utilizza.

Finora Bixby ha sempre lavorato richiesta dopo richiesta, senza conservare traccia di quanto detto in precedenza. Con la prossima interfaccia di Samsung lo scenario si prepara a cambiare, perché il software sarà in grado di tenere a mente ciò che l’utente decide di condividere e di riutilizzarlo quando serve. Non è un ritocco marginale, ma una novità che tocca il cuore stesso del funzionamento dell’assistente vocale.

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Come sarà il nuovo Bixby

Le immagini trapelate mostrano Bixby 5.0 e, all’interno delle impostazioni avanzate, compare una voce chiamata Memory. La funzione si attiva tramite un apposito interruttore, quindi sarà l’utente a scegliere se abilitarla oppure lasciarla spenta. Un dettaglio non da poco, visto che si parla di dati personali e della possibilità di gestirli in modo consapevole.

Il compito di questo sistema è piuttosto chiaro. Serve a conservare preferenze, indicazioni e dettagli forniti direttamente dall’utente durante l’utilizzo dell’assistente. In pratica Bixby potrà memorizzare ciò che gli viene comunicato e richiamarlo più avanti, nelle conversazioni successive, senza che sia necessario ripetere ogni volta le stesse informazioni. Proprio questa capacità di recupero rappresenta la vera differenza rispetto al passato, quando ogni interazione ripartiva sostanzialmente da zero.

Va detto che si tratta di una versione interna dell’applicazione, cioè di un software ancora in fase di sviluppo. Le funzioni viste finora danno comunque un’idea abbastanza precisa della direzione intrapresa da Samsung con il suo assistente per One UI 9.5, che punta chiaramente su un rapporto più continuo e personalizzato con chi lo usa ogni giorno.

Da non confondere con l’app Memory

C’è però un aspetto che rischia di generare un po’ di confusione. Il nome Memory non è nuovo per chi segue da vicino gli sviluppi del software Samsung, perché nei precedenti leak legati a One UI 9.5 era già emersa un’altra applicazione con lo stesso nome. Le due cose però non vanno sovrapposte.

Nel caso di Bixby il sistema è infatti integrato direttamente nell’assistente e non si presenta come un’applicazione separata. Si tratta di una funzione interna, accessibile dalle impostazioni avanzate e pensata esclusivamente per arricchire le conversazioni con l’assistente grazie alle informazioni raccolte nel tempo. L’app Memory vista in precedenza resta quindi un progetto distinto, mentre questa novità riguarda soltanto il funzionamento di Bixby.

La distinzione aiuta a capire meglio la strategia del produttore sudcoreano, che sembra voler potenziare il proprio ecosistema su più fronti in vista del prossimo aggiornamento. Per quanto riguarda l’assistente vocale, la funzione Memory di Bixby 5.0 si attiva con un semplice interruttore nelle impostazioni avanzate e consente di conservare preferenze, indicazioni e dettagli personali da riutilizzare nelle conversazioni successive.

Fonte: TecnoAndroid