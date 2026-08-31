iPhone 17 o iPhone 18? Conviene comprare adesso o aspettare?

Chi sta valutando l’acquisto di iPhone 17 in questo periodo si trova davanti a un dubbio che torna ciclicamente ogni anno, sempre uguale nella sostanza: conviene prendere il modello già disponibile, con il prezzo che comincia a scendere, oppure ha senso stringere i denti e attendere il successore? La risposta, come spesso capita quando si parla di smartphone, dipende meno dalle specifiche tecniche e più dal momento in cui si compra. E il momento, adesso, è particolare.

L’estate rappresenta una finestra strana per gli acquisti tecnologici. Si è al giro di boa dell’anno, i produttori hanno già sganciato le bombe più importanti e il grosso delle novità è ormai sul mercato da mesi. Allo stesso tempo si è lontani dalla cosiddetta stagione dei saldi, in quella zona di mezzo che sta a metà strada fra il Prime Day e il Black Friday. Nessuna occasione clamorosa dietro l’angolo, quindi, ma nemmeno prezzi di listino gonfiati come nelle settimane immediatamente successive al lancio.

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Perché iPhone 17 regge ancora bene il confronto

Il punto di forza principale resta l’hardware. Un comparto tecnico solido non invecchia in dodici mesi, e i salti generazionali degli ultimi anni hanno smesso da tempo di essere rivoluzionari. Chi acquista oggi porta a casa un dispositivo che continuerà a girare bene per diverse stagioni, senza quella sensazione di obsolescenza che colpiva i telefoni di qualche anno fa dopo un paio di aggiornamenti di sistema.

C’è poi il tema della longevità, che nel caso degli iPhone è storicamente sopra la media del settore. Il supporto software prolungato cambia completamente i calcoli: un telefono che riceve aggiornamenti per anni ha un costo reale per anno di utilizzo molto più basso di quanto suggerisca il cartellino iniziale. È un ragionamento poco spettacolare, forse, ma è quello che alla fine pesa davvero sul portafoglio.

E infatti il prezzo in calo è l’altro elemento decisivo. Con il passare dei mesi il valore di listino si assesta, le offerte diventano più frequenti e il divario rispetto al lancio si allarga. Comprare un modello nella seconda metà del suo ciclo di vita commerciale significa spesso ottenere il 90 per cento dell’esperienza spendendo sensibilmente meno.

Aspettare iPhone 18 ha senso solo in certi casi

L’attesa del successore, iPhone 18, ha una logica precisa: paga chi ha bisogno di una novità specifica, chi vuole restare il più a lungo possibile nella finestra di supporto software oppure chi semplicemente non ha urgenza di cambiare perché il telefono attuale funziona ancora. In questi scenari rimandare non costa nulla, se non un po’ di pazienza.

Il discorso si ribalta però per chi ha un dispositivo ormai al limite, con batteria stanca o prestazioni compromesse. In quel caso trascinare la situazione per mesi in attesa di un lancio significa convivere con un telefono che funziona male, pagando comunque un prezzo che al debutto sarà inevitabilmente più alto. Non esattamente un affare.

Un altro aspetto da considerare riguarda il valore residuo. Quando arriva la nuova generazione, il modello precedente perde una parte del proprio valore sul mercato dell’usato, ma è proprio quello il momento in cui diventa più conveniente sul nuovo. Chi riesce a intercettare quella finestra, tra la fine del ciclo commerciale e l’arrivo del sostituto, ottiene di norma il rapporto qualità prezzo migliore dell’intero anno.

La scelta, alla fine, si riduce a una domanda molto concreta: il telefono in uso oggi riesce ancora a fare il suo lavoro? Se la risposta è sì, aspettare non fa male a nessuno. Se è no, iPhone 17 ai prezzi attuali resta uno degli acquisti più sensati in circolazione.