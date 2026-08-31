iPad mini OLED in arrivo entro ottobre: ecco come sarà

Il nuovo iPad mini sembra ormai pronto a uscire dai laboratori di Cupertino, e le indiscrizioni più recenti parlano di un debutto fissato entro la fine di ottobre. Una tempistica che, se confermata, terrebbe il tablet più piccolo della gamma fuori dall’evento speciale del mese prossimo, quello dedicato a iPhone Ultra e iPhone 18 Pro, per lasciargli un palcoscenico tutto suo qualche settimana dopo.

A riferirlo è Mark Gurman nell’ultima edizione della sua newsletter Power On, dove si legge che il modello con schermo OLED dovrebbe arrivare sugli scaffali entro la fine di ottobre. Il che lascia intendere una presentazione separata, magari affidata a un semplice comunicato stampa oppure a un secondo appuntamento dedicato. Non è una novità per Apple, che negli anni ha spesso preferito togliere i prodotti minori dalla scaletta principale per evitare che finissero schiacciati dal peso mediatico dei nuovi iPhone.

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Cosa cambia davvero nel nuovo iPad mini

Il salto tecnico più evidente riguarda il pannello. Il passaggio all’OLED porta con sé neri più profondi e una resa dei colori diversa rispetto all’attuale schermo, e per un dispositivo pensato soprattutto per la lettura e i contenuti in mobilità non è un dettaglio da poco. Sul fronte delle prestazioni si parla di un chip della serie A19 Pro oppure A20 Pro, quindi un aggiornamento sostanzioso rispetto al processore montato oggi.

C’è poi la questione della resistenza all’acqua, che dovrebbe migliorare grazie a una scocca ridisegnata. E un dettaglio curioso riguarda l’audio: il nuovo modello dovrebbe adottare un sistema di altoparlanti basato sulle vibrazioni, una soluzione che consente di guadagnare spazio interno e ripensare la disposizione dei componenti. Elementi che, messi insieme, delineano un aggiornamento più profondo del solito ritocco annuale.

Vale la pena ricordare che si tratterebbe del primo vero rinnovamento in due anni. L’ultima volta che Apple ha messo mano a iPad mini è stato nell’ottobre 2024, quando arrivarono il chip A17 Pro, il supporto ad Apple Pencil Pro e la compatibilità con Apple Intelligence. Da allora, silenzio.

Il nodo prezzo e l’ombra di iPhone Ultra

Sul listino c’è già stato un movimento importante. All’inizio di quest’anno il prezzo di iPad mini è salito di circa 90 euro, passando da circa 460 euro a circa 550 euro nel listino statunitense. Su Amazon il modello attuale si trova in questo momento intorno ai 525 euro. Se il nuovo arrivato manterrà quella soglia o la supererà ulteriormente è un’incognita che verrà sciolta solo al momento dell’annuncio, ma con OLED e chip di nuova generazione a bordo un ulteriore ritocco verso l’alto non sorprenderebbe nessuno.

C’è poi una domanda che aleggia su tutta la faccenda e riguarda la convivenza con il pieghevole. iPhone Ultra, con la sua natura di due in uno, offre di fatto un formato che sta a metà strada tra uno smartphone e proprio un tablet compatto. La sovrapposizione esiste, ed è difficile ignorarla. Detto questo, l’idea che il pieghevole possa cannibalizzare le vendite del piccolo tablet convince fino a un certo punto, perché parecchie persone continuano a preferire la separazione netta tra il telefono e il dispositivo da lettura, per abitudine o per praticità.

Il formato compatto, del resto, ha una sua storia lunga e un ruolo che è cambiato più volte all’interno della gamma Apple, passando da prodotto d’ingresso a oggetto di nicchia per chi cerca un tablet davvero trasportabile. Ottobre dirà se questa nuova versione riuscirà a rimettere il modello al centro del catalogo o se resterà, come negli ultimi anni, il cavallo di razza di una fetta ristretta ma fedelissima di utenti.