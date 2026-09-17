iPhone Duo, l’idea del pieghevole Apple nata 15 anni fa

Il progetto che oggi molti chiamano iPhone Duo non nasce con le indiscrezioni degli ultimi mesi, ma affonda le radici in un’idea che Apple aveva già messo sul tavolo circa quindici anni fa. Detto in altri termini, l’ipotesi di un iPhone pieghevole circolava dentro Cupertino molto prima che il mercato degli smartphone con display flessibile diventasse quello che conosciamo adesso, con tutte le sue promesse e i suoi limiti tecnici.

È un dettaglio che cambia la prospettiva. Perché la narrazione più diffusa vuole Apple come l’azienda arrivata buona ultima al tavolo dei foldable, costretta a rincorrere chi aveva scommesso prima su cerniere e schermi che si piegano. La realtà raccontata da quel vecchio spunto progettuale è meno lineare, e forse più interessante. L’idea c’era. Semplicemente non era ancora il momento.

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Un’idea rimasta in un cassetto per quindici anni

Chi segue da vicino le mosse di Apple sa bene che l’azienda raramente si muove per prima. Il modo di lavorare è sempre stato lo stesso, osservare, lasciar maturare la tecnologia, intervenire quando i pezzi sono al posto giusto. Il primo iPhone arrivò quando i telefoni touch esistevano già. L’Apple Watch arrivò dopo i primi smartwatch. La logica si ripete, e il caso del foldable sembra rientrare esattamente in questo schema.

Quindici anni fa, del resto, parlare di un telefono che si piega significava immaginare qualcosa che i materiali dell’epoca non potevano reggere. Pannelli, meccanismi, resistenza alle sollecitazioni quotidiane. Un conto è disegnare un concetto su carta, un altro è costruire un dispositivo che sopravviva a migliaia di aperture e chiusure senza mostrare pieghe, cedimenti o crepe. Ed è proprio qui che molte idee brillanti finiscono per restare ferme, in attesa di tempi migliori.

Perché il nome iPhone Duo circola adesso

Il ritorno d’attenzione sull’iPhone Duo racconta soprattutto una cosa, e cioè che il tema non è mai stato archiviato del tutto. Le idee, dentro aziende di quelle dimensioni, non muoiono quasi mai. Vengono messe da parte, riprese, rielaborate, confrontate con lo stato dell’arte del momento. Un concetto nato quindici anni fa può tornare utile quando le componenti disponibili sul mercato permettono finalmente di realizzarlo in modo credibile.

C’è poi un aspetto più sottile, legato al modo in cui Apple costruisce la propria immagine. Presentarsi con un prodotto già maturo, invece che con una prima generazione sperimentale, è una strategia che ha funzionato più volte. Gli utenti ricordano il prodotto riuscito, non chi è arrivato prima. E nel segmento dei pieghevoli, dove le prime generazioni hanno mostrato fragilità evidenti e prezzi difficili da giustificare, questo approccio potrebbe pesare parecchio.