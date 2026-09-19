Kia PV7: il van elettrico da 9 posti con 460 km di autonomia

Nove posti, pianale piatto e un abitacolo che si riconfigura in pochi gesti: Kia PV7 è il nuovo van elettrico con cui il marchio coreano prova ad alzare l’asticella del comfort per chi viaggia in gruppo, andando oltre quanto già visto con PV5. La presentazione è arrivata all’IAA Transportation di Hannover, la fiera europea dedicata ai veicoli commerciali, e il messaggio è piuttosto diretto: più spazio, più capacità di carico, più flessibilità.

Chi conosce PV5 sa che quel modello si ferma a cinque posti su due file, con una configurazione massima da sette posti in schema 2+3+2. PV7 parte da presupposti diversi, con proporzioni più generose e la possibilità di ospitare da 7 fino a 9 persone. La commercializzazione è fissata per la seconda metà del 2027, in due varianti distinte, Passenger e Cargo, mentre nel 2029 toccherà alla sorella maggiore PV9 completare la famiglia.

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Cosa c’è sotto la carrozzeria di Kia PV7

La base tecnica è l’architettura E GMP.S, quella pensata proprio per i veicoli commerciali elettrici. Il vantaggio pratico si vede subito salendo a bordo, perché il pianale è completamente piatto, con il pacco batteria integrato nel telaio e un impianto elettrico a 800 V. La soglia di carico resta bassa, dettaglio che sembra secondario finché non si passa la giornata a caricare e scaricare roba.

Il motore singolo eroga 268 CV e può essere abbinato a due tagli di batteria, da 71,5 oppure da 96,2 kWh, per un’autonomia dichiarata di 460 km. È prevista anche una versione a quattro ruote motrici. Sul fronte ricarica i numeri sono interessanti: dal 10 all’80% in circa 20 minuti sfruttando una colonnina da 350 kW, e la batteria è predisposta anche per alimentare dispositivi esterni.

La gamma di propulsori scalabile permette a Kia di coprire scenari molto diversi tra loro, dalle flotte di logistica ai servizi navetta. E poi c’è il Flexible Body System, che apre la porta a una quantità notevole di configurazioni di carrozzeria: il costruttore parla di non meno di 23 varianti diverse, comprese le Chassis Cab, gli allestimenti speciali e i modelli convertiti.

A bordo, tra sedili scorrevoli e schermi

Il vero punto di forza della versione Passenger sta negli interni. La soluzione Long Rail Easy Remove Seats permette di riconfigurare l’abitacolo in tempi rapidi, spostando o rimuovendo i sedili a seconda di cosa serve in quel momento. La configurazione a nove posti sarà disponibile con o senza quarta fila, quindi ognuno sceglie il compromesso che preferisce tra passeggeri e bagagli.

Chi siede dietro ha a disposizione la climatizzazione posteriore dedicata e una doppia presa per ricaricare i propri device. L’ambiente, assicurano da Kia, è silenzioso, il che sui trasferimenti lunghi fa più differenza di quanto si pensi. La plancia riprende l’impostazione vista su PV5, con schermi digitali e volante squadrato, e al centro spicca un display per l’infotainment da 14,6 pollici che gira sul sistema operativo Pleos, basato su Android e con funzioni di intelligenza artificiale integrate.

Sicurezza e assistenza alla guida

Sul capitolo sicurezza il van monta 7 airbag. Tra questi c’è una soluzione particolare per l’airbag anteriore lato passeggero, montato sul tetto invece che nel cruscotto, scelta che libera spazio prezioso nella plancia. Il pacchetto di sistemi di assistenza alla guida comprende il mantenimento della corsia, il cruise control che dialoga con la navigazione e il parcheggio gestibile da remoto.

Fonte: TecnoAndroid