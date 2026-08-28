iOS 27, quando arriva l’aggiornamento su iPhone: la data probabile

Manca poco al debutto pubblico di iOS 27, l’aggiornamento che porterà su iPhone la nuova generazione di funzioni software firmate Apple. Dopo un’estate intera passata in beta, la distribuzione a tutti gli utenti è attesa a settembre, con ogni probabilità intorno alla metà del mese. Nessuna data ufficiale è stata ancora comunicata, ma il calendario degli ultimi anni parla abbastanza chiaro e permette di restringere il campo a pochi giorni. Il meccanismo è sempre lo stesso. Apple presenta il sistema operativo in primavera, lo lascia maturare per mesi tra sviluppatori e beta pubbliche, poi lo rilascia a settembre in concomitanza con l’arrivo dei nuovi iPhone. Non ci sono eccezioni recenti a questo schema, e non ci sono segnali che il 2026 rappresenti una deviazione dalla regola.

Quando arriva davvero iOS 27

Basta guardare le date di rilascio delle ultime versioni per capire quanto sia prevedibile il tutto. iOS 26 è arrivato lunedì 15 settembre, iOS 18 lunedì 16 settembre, iOS 17 lunedì 18 settembre e iOS 16 lunedì 12 settembre. Sempre di lunedì, sempre nella stessa finestra temporale.

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Seguendo questa logica, il rilascio di iOS 27 dovrebbe cadere lunedì 14 settembre o comunque a ridosso di quella data. La conferma ufficiale, come da tradizione, dovrebbe arrivare durante l’evento iPhone annuale, che di solito si tiene la settimana precedente. Le attese attuali collocano la presentazione di iPhone 18 Pro intorno al 9 settembre, il che rende ancora più coerente l’ipotesi del lunedì successivo per l’aggiornamento software. Chi ha seguito le beta durante l’estate ha già avuto modo di farsi un’idea abbastanza precisa di cosa aspettarsi. Per tutti gli altri, il download arriverà come sempre via aggiornamento software, gratuito, disponibile nel giro di qualche ora dal via libera di Apple.

Cosa cambia con il nuovo sistema operativo

Sul fronte delle novità, iOS 27 tocca diverse app di sistema. Wallet, Foto, Messaggi e Note ricevono funzioni aggiuntive, mentre sia CarPlay sia AirPods beneficiano di miglioramenti pensati per rendere più fluida l’esperienza quotidiana. Il pezzo grosso, però, resta la revisione profonda di Siri, riscritta con un impianto basato sull’intelligenza artificiale che rappresenta il cambiamento più sostanziale dell’intero pacchetto. È il tipo di aggiornamento che si nota più nell’uso di tutti i giorni che nelle schermate di presentazione. Piccoli aggiustamenti sparsi in app che si aprono decine di volte al giorno, sommati a un assistente vocale che dovrebbe finalmente comportarsi in modo diverso rispetto al passato.

Quali iPhone potranno installarlo

Buona notizia per chi teme di restare tagliato fuori. La compatibilità di iOS 27 ricalca esattamente quella di iOS 26, quindi tutti i modelli che avevano ricevuto la versione precedente potranno installare anche questa. Nessun dispositivo viene abbandonato in questo giro, il che non è affatto scontato quando si parla di un aggiornamento che introduce funzioni legate all’intelligenza artificiale.

Chi possiede un iPhone già aggiornato all’ultima versione disponibile non dovrà quindi fare altro che attendere la notifica. Chi invece ha rimandato gli aggiornamenti nei mesi scorsi farebbe bene a controllare lo spazio libero sul dispositivo prima del grande giorno, perché le release maggiori tendono a occupare parecchi gigabyte durante l’installazione. Il quadro complessivo, insomma, è quello di un rilascio ordinario nei tempi ma piuttosto ricco nei contenuti, con l’evento di presentazione dei nuovi iPhone a fare da apripista e la data del 14 settembre come riferimento più probabile sul calendario.