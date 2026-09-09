Apple AirPods 5 ufficiali: la cancellazione del rumore arriva su tutte le versioni

Gli AirPods 5 sono ufficiali e la novità che conta davvero si capisce già dal listino: la cancellazione attiva del rumore arriva su entrambe le versioni, anche su quella base. Un cambio di rotta rispetto al passato, quando l’ANC era un privilegio riservato al modello più costoso della gamma. Apple non ha stravolto la formula, questo va detto, ma ha lavorato dove serviva, cioè su audio, isolamento e funzioni distribuite in modo più equo tra le due configurazioni.

Il salto più concreto riguarda proprio la cancellazione attiva del rumore, che secondo Apple riesce a ridurre i suoni esterni fino al 50% in più rispetto agli AirPods 4. Un numero che pesa, considerando che parliamo di auricolari open, quindi senza gommino in silicone che sigilla il condotto uditivo. Gli interni sono stati riprogettati da zero e a bordo arriva una nuova generazione di Adaptive EQ, il sistema che adatta automaticamente la resa sonora alla forma dell’orecchio e alle condizioni di ascolto del momento.

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Audio spaziale, latenza e autonomia degli AirPods 5

Migliora anche l’Audio spaziale personalizzato, che Apple descrive come più preciso e coinvolgente rispetto alla generazione precedente. Insieme, arriva una latenza più bassa, dettaglio che passa spesso inosservato nelle schede tecniche ma che si nota subito in due situazioni: quando si gioca e quando si guarda un video, perché è lì che il minimo disallineamento tra audio e immagine diventa fastidioso. Sul fronte batteria, l’azienda dichiara fino a 20 ore di ascolto complessive sfruttando la custodia di ricarica. Le configurazioni restano due, come da tradizione, ma la distanza tra loro si è assottigliata parecchio. Il modello standard costa EUR 111, quindi circa 120 euro al cambio, con i prezzi italiani che verranno ufficializzati a breve. Rispetto agli AirPods 4 il prezzo di partenza non cambia, però stavolta include l’ANC, e questo basta a rendere la versione base molto più appetibile di quanto fosse un anno fa.

La variante superiore si posiziona a EUR 128, circa 140 euro, e aggiunge tre cose: i controlli del volume direttamente sullo stelo, come sui fratelli maggiori AirPods Pro, un’autonomia leggermente più generosa e la custodia con ricarica wireless. Nulla di rivoluzionario, ma per chi tiene alla comodità del gesto sul gambo dell’auricolare fa la differenza. Il punto interessante è che qualità audio e cancellazione del rumore non sono più il discrimine tra i due modelli, e chi spende meno non rinuncia alla sostanza.

Niente fotocamere, disponibilità e prezzi

Chi aspettava gli AirPods con fotocamere e sensori ambientali resterà a mani vuote, almeno per ora. Il progetto, di cui si parla da mesi nelle indiscrezioni, sarebbe stato rinviato al 2027. Un rinvio che non stupisce troppo, visto che si tratterebbe di una categoria di prodotto completamente diversa, con implicazioni tutte da definire sul piano della privacy e dell’esperienza d’uso.

Gli ordini sono aperti da subito, mentre la disponibilità effettiva scatta da venerdì 18 settembre. Negli Stati Uniti il listino è quindi fissato a EUR 111 per il modello standard e EUR 128 per quello con custodia wireless e controllo del volume sullo stelo, in attesa delle cifre definitive per il mercato italiano.