EDF apre 70 siti per gli 80 anni: visite a Civaux e Flamanville

Ci sono weekend che si assomigliano tutti e poi ce ne sono altri in cui si può entrare dentro una centrale nucleare, e questa seconda categoria è esattamente quella che EDF ha deciso di offrire per festeggiare i suoi 80 anni. L’azienda elettrica francese ha scelto le giornate del patrimonio 2026 per aprire al pubblico 70 siti di produzione, un numero che per un gruppo abituato a tenere cancelli chiusi e badge alla mano rappresenta una mossa piuttosto insolita. Tra le destinazioni possibili compaiono anche nomi che di solito si leggono solo nei bollettini energetici, come Civaux e Flamanville.

Il senso dell’operazione è chiaro. Un compleanno tondo, quello degli 80 anni, e la volontà di mostrare da dentro quello che normalmente resta un’astrazione per chi accende la luce di casa senza pensarci due volte. Il nucleare francese, in particolare, è uno di quei temi su cui tutti hanno un’opinione e pochissimi hanno visto qualcosa con i propri occhi. Qui l’occasione è concreta, con le porte degli impianti spalancate e la possibilità di camminare in luoghi che di solito appartengono solo a tecnici e operatori.

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EDF: 70 siti aperti, dalle centrali nucleari agli altri impianti

La cifra dice molto. Settanta siti di produzione non sono un gesto simbolico limitato a un paio di vetrine ben scelte, ma un’apertura estesa che copre il territorio francese in modo capillare. Le centrali nucleari sono la parte che attira più curiosità, e si capisce perché. Sono strutture enormi, riconoscibili da chilometri di distanza, avvolte da un immaginario fatto di torri di raffreddamento e vapore bianco che sale nel cielo. Vederle da vicino, camminare negli spazi dove si controlla la produzione di elettricità, ha un effetto diverso rispetto a qualsiasi documentario.

Civaux e Flamanville sono due dei nomi citati tra le mete possibili. Il primo si trova nella zona di Poitiers, il secondo in Normandia, e sono entrambi impianti che hanno un peso reale nel mix elettrico francese. Non luoghi da cartolina, ma installazioni industriali vere, con la loro logica, i loro tempi, il loro rumore di fondo. Ed è proprio questo il punto di visite di questo tipo, che tolgono un po’ di mistero e restituiscono la dimensione pratica di come si produce energia su larga scala.

Ottanta anni di EDF e un patrimonio industriale da raccontare

Per un’azienda come EDF, festeggiare gli 80 anni significa anche fare i conti con una storia industriale lunga, fatta di scelte tecnologiche che hanno segnato il Paese. La Francia ha costruito su questo modello una parte importante della sua identità energetica, e le giornate del patrimonio diventano l’occasione per raccontarla senza filtri promozionali eccessivi, semplicemente lasciando entrare le persone.

C’è anche un aspetto che vale la pena sottolineare. Iniziative del genere hanno un valore concreto in termini di trasparenza, perché un settore percepito come opaco guadagna molto quando decide di mostrarsi. Il patrimonio industriale non è solo una questione di archeologia o di vecchi macchinari da museo, riguarda anche gli impianti che funzionano adesso e che continueranno a funzionare nei prossimi decenni.

Chi vive in Francia o ha in programma un viaggio in quei giorni si trova quindi davanti a una scelta diversa dal solito itinerario tra castelli e cattedrali. Le visite proposte per questa edizione mettono sul tavolo un tipo di turismo che non passa dalle guide tradizionali, e che difficilmente si ripeterà con la stessa ampiezza. Settanta cancelli aperti restano un’eccezione, non la regola.

Fonte: TecnoAndroid