iOS 27 cambia da solo le password deboli e compromesse

Con iOS 27 l’app Password di Apple smette di limitarsi a segnalare i problemi e inizia a risolverli da sola, cambiando le credenziali deboli o finite in una fuga di dati senza che serva intervenire manualmente. È una delle novità legate ad Apple Intelligence che accompagnano il nuovo sistema operativo, e a conti fatti è anche una di quelle che tocca da vicino la vita quotidiana di chiunque abbia decine di account sparsi tra servizi, negozi online e social.

Il funzionamento parte da qualcosa che l’app già faceva. L’app Password, arrivata due anni fa come raccoglitore unico per login, codici di autenticazione a due fattori, credenziali Wi-Fi e passkey, ha sempre avuto una sezione dedicata agli avvisi di sicurezza. Se una password compare in una violazione di dati, oppure se la stessa combinazione viene riutilizzata su più account, l’app lo segnala. Fin qui nulla di nuovo. Il punto è che, fino a oggi, la segnalazione restava un compito da svolgere: aprire il sito, entrare nelle impostazioni dell’account, generare una nuova password, salvarla. Un processo noioso che moltissimi utenti rimandano all’infinito.

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Come cambia la gestione delle password con l’AI agentica

La svolta sta nell’approccio agentico dell’intelligenza artificiale di Apple. In pratica, il sistema non si limita a suggerire, ma agisce al posto dell’utente. Apple stessa lo descrive in modo piuttosto diretto sul proprio sito: l’app avvisa della presenza di password deboli o compromesse e può aggiornarle per conto dell’utente, senza complicazioni. Un tocco, e la sostituzione avviene in autonomia.

Il vantaggio è evidente per chiunque abbia una lista di avvisi che si allunga mese dopo mese. Le credenziali restano robuste, gli account restano protetti, e il tempo speso resta vicino allo zero. Vale la pena sottolineare che Apple parla di “molti casi”, non di tutti: la funzione dipende da come i singoli servizi gestiscono la procedura di cambio password, quindi non è realistico aspettarsi che ogni sito venga coperto fin dal primo giorno.

Quando arriva la novità su iOS 27

Sul fronte tempistiche, iOS 27 si trova attualmente in fase beta e il rilascio pubblico è atteso nel giro di poche settimane. La funzione dell’app Password dovrebbe debuttare già con iOS 27.0, anche se qui c’è un piccolo asterisco: durante il periodo di test la disponibilità è stata altalenante, comparsa in alcune build e assente in altre. Uno scenario che apre alla possibilità di uno slittamento a iOS 27.1, cosa non insolita quando una novità coinvolge servizi esterni e non solo codice interno al sistema.

Al netto delle incertezze sul calendario, la direzione presa è chiara. Apple sta spostando Apple Intelligence da funzione dimostrativa a strumento che sbriga faccende concrete, e la sicurezza degli account è terreno fertile: ripetitivo, fastidioso, perfetto da delegare. L’app Password diventa così qualcosa di più di un archivio ordinato, assumendo un ruolo attivo nella protezione dei dati personali.

Per chi utilizza già il gestore integrato di Apple al posto di soluzioni di terze parti, il cambiamento è sostanziale. Le notifiche sulle credenziali riutilizzate o esposte in una violazione smettono di essere un promemoria da ignorare e diventano un’operazione risolvibile immediatamente. Chi invece si affida ad altri servizi potrebbe trovare in questa novità un motivo in più per valutare il passaggio, considerando che l’integrazione con iPhone, iPad e Mac resta uno dei punti forti dell’ecosistema.

Il resto delle novità legate all’intelligenza artificiale in iOS 27 si muove sullo stesso binario, con una nuova generazione di funzioni distribuite tra le varie applicazioni di sistema e gli aggiornamenti software che accompagnano il rilascio. La gestione automatica delle password resta però tra le più immediate da comprendere e da apprezzare, perché non richiede di imparare nulla di nuovo: basta toccare l’avviso e lasciare che sia il sistema a occuparsi del resto.