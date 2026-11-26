_……….,,,,,,,,,,lmaspetto. L’aggiornamento, atteso per tutti gli utenti a dicembre, porta infatti diverse modifiche al design su iPhone che riguardano quattro applicazioni molto usate: Salute, Calendario, Safari e Musica.

Non si tratta di uno stravolgimento paragonabile a quello visto con Liquid Glass in iOS 26. Revisioni così profonde capitano di rado, mentre i ritocchi più piccoli arrivano di continuo attraverso gli aggiornamenti software, e Cupertino non smette mai di limare l’interfaccia delle proprie app. Questa volta però i cambiamenti si notano parecchio, soprattutto in un caso.

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Salute cambia volto, Calendario si usa meglio con una mano

Credits: TecnoAndroid

L’app che riceve le novità più consistenti è Salute. Spariscono le schede precedenti e al loro posto compaiono tre sezioni completamente nuove chiamate Insights, Longevity e Browse. Dentro trovano spazio diversi elementi grafici inediti, come una riga di navigazione nella parte alta dello schermo, suggerimenti personalizzati e funzioni di coaching, video educativi e molto altro ancora.

Credits: TecnoAndroid

Su Calendario il lavoro è andato in un’altra direzione. L’obiettivo qui è rendere più comodi da raggiungere i pulsanti principali quando si tiene il telefono con una mano sola. Il tasto per la ricerca e quello per creare un nuovo evento lasciano l’angolo in alto a destra e si spostano nella parte bassa del display, dove il pollice arriva senza fatica. Mettendo a confronto iOS 27.3 con iOS 27.2 la differenza salta subito all’occhio.

Ci sono poi un paio di dettagli più piccoli ma utili. In cima alla schermata adesso compare anche l’anno, accanto al mese in corso, mentre il pulsante Oggi è stato aggiornato e ora mostra direttamente la data del giorno.

Schede verticali in Safari e copertine più libere in Musica

Anche Safari si rinnova, stavolta con una novità facoltativa. Arrivano le schede verticali, un modo diverso di organizzare le pagine aperte che funziona su iPhone, iPad e Mac. Per attivarle basta passare da Impostazioni, poi App e infine Safari. Sullo schermo di iPhone Duo il risultato è particolarmente evidente.

Non è una soluzione pensata per piacere a tutti, questo va detto. Altri browser però la propongono già da tempo e ha raccolto un discreto successo, quindi vederla comparire anche nel navigatore di Apple è una buona notizia per chi la apprezza.

Chiude il quadro Apple Music, con un ritocco discreto ma davvero elegante. Riguarda la visualizzazione dei testi delle canzoni in modalità orizzontale. La copertina del brano non resta più chiusa dentro il classico quadrato e si fonde in modo fluido con le parole che scorrono sullo schermo. Nelle versioni beta del nuovo sistema operativo sono comparse anche le copertine animate che si integrano nel player, con un effetto visivo molto riuscito.

Fino a oggi questa vista dei testi era un’esclusiva di iPhone Duo. Con il nuovo aggiornamento diventerà disponibile su tutti gli iPhone.

Fonte: TecnoAndroid