WhatsApp sta sperimentando una novità pensata per rendere le conversazioni con gli amici un po’ più divertenti: gli sticker con audio, cioè adesivi che riproducono un suono nel momento in cui vengono toccati. La funzione è comparsa a fine novembre nell’ultima versione beta pubblica dell’app di messaggistica e per ora riguarda soltanto una parte degli utenti che partecipano al programma di test. Il meccanismo non stravolge ciò che già esiste ma si appoggia a uno strumento che molti conoscono bene e usano ogni giorno nelle chat.

Da tempo infatti WhatsApp consente di creare adesivi personalizzati, compresi quelli animati. Gli sticker sonori funzionano più o meno allo stesso modo, con una differenza sostanziale: all’immagine in movimento si può abbinare una traccia audio. Il risultato è un sistema piuttosto immediato per ricreare spezzoni video diventati iconici, come il celebre meme di Josh Hutcherson conosciuto come Whistle edit, tornato a circolare parecchio in rete grazie al film Sunrise on the Reaping. Un adesivo del genere, insomma, porta dentro la chat non solo la scena ma anche il suono che l’ha resa riconoscibile.

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Dove trovare la novità e come si crea uno sticker sonoro

Gli adesivi con suono fanno parte dell’aggiornamento beta 2.26.41.3 per Android. La novità riguarda quindi, almeno in questa fase, solo gli smartphone con il sistema operativo di Google. Chi ha voglia di provarla può candidarsi come tester dell’app direttamente tramite Google Play, la strada più semplice per accedere alle funzioni in anteprima prima che approdino alla versione stabile.

La procedura è abbastanza lineare. Basta aprire una chat, toccare l’icona degli sticker e poi selezionare la voce Crea sticker. A quel punto si può scegliere un video dalla propria galleria, che WhatsApp converte in automatico in un adesivo. Fin qui nulla di nuovo rispetto a quanto già accade con gli sticker animati. La vera differenza arriva subito dopo.

Nel menu in alto compare infatti una nuova icona chiamata Suono. Toccandola si apre la schermata Aggiungi suono, dove sono disponibili tre strade. La prima permette di mantenere l’audio originale del video ed è probabilmente la più comoda per chi punta a riprodurre fedelmente una scena famosa. La seconda consente di registrare un messaggio vocale oppure qualsiasi altro suono personalizzato. La terza offre invece la possibilità di pescare un file audio già salvato sul telefono. Una volta terminato il lavoro lo sticker con audio si salva e può essere inviato a quante persone si desidera, esattamente come accade con qualunque altro adesivo creato all’interno dell’app.

Una funzione ancora sperimentale

Va detto che si tratta di una funzione sperimentale, e come spesso succede in questi casi la distribuzione non è uniforme. Anche chi fa già parte del programma beta potrebbe non trovarla subito sul proprio dispositivo, perché non tutti i tester ricevono le novità nello stesso momento. Capita insomma che due persone con la stessa versione installata vedano schermate diverse, con l’opzione Suono presente per una e assente per l’altra.

Al momento WhatsApp non ha ancora comunicato se gli adesivi sonori arriveranno in futuro a tutti gli utenti. Per ora restano quindi una prerogativa di una parte della comunità di tester su Android, che può già creare e condividere questi sticker nelle proprie conversazioni mentre la piattaforma non ha diffuso alcun annuncio ufficiale sulla loro disponibilità per il resto del pubblico.

Fonte: TecnoAndroid