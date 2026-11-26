Apple ha ancora qualche asso nella manica prima della fine dell’anno e lo calerà intorno al 1 dicembre, con quattro nuovi prodotti in edizione (PRODUCT)RED. Quando sembrava che il calendario delle novità fosse ormai chiuso, è spuntata una piccola sorpresa natalizia che riporta in scena il celebre rosso solidale della casa di Cupertino, a partire da AirPods Max 2 e HomePod mini 2 vestiti di questa tinta.

In un primo momento si parlava soltanto di quei due dispositivi. Poi una nuova indiscrezione ha allargato il quadro e i lanci in arrivo sarebbero in tutto quattro. Il momento non è affatto casuale, perché il 1 dicembre coincide con la Giornata mondiale contro l’AIDS e con i vent’anni di (RED), un anniversario che l’azienda ha deciso di festeggiare con un appuntamento a New York.

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Apple (PRODUCT)RED: HomePod mini 2 e AirPods Max 2, cambia solo il colore

Il HomePod mini 2 è arrivato sul mercato a ottobre nelle finiture rosa, verde, blu, bianco e mezzanotte. Alla tavolozza si aggiungerebbe adesso il rosso, applicato alla rete esterna che avvolge lo speaker. Nessun intervento sull’hardware, quindi, ma un’aggiunta cromatica pensata per l’occasione.

Discorso simile per AirPods Max 2, le cuffie over ear presentate a marzo. La versione (PRODUCT)RED avrebbe una scocca color argento con cuscinetti e archetto bianchi, mentre il rosso resterebbe confinato alla Digital Crown. Un dettaglio piccolo ma riconoscibile. Va detto poi che al momento Apple non vende gli AirPods Max in argento, per cui si tratterebbe di una colorazione del tutto inedita all’interno della gamma.

Due accessori in più e il dubbio AirTag

Gli altri due lanci riguarderebbero gli accessori. Il primo è un laccio da collo pensato per gli AirPods Pro, utilizzabile anche con le custodie di iPhone. Il secondo è un cinturino in silicone per Apple Watch, naturalmente anch’esso in rosso. Niente di rivoluzionario insomma, ma prodotti che completano la piccola collezione legata alla ricorrenza.

Gira inoltre un’altra voce che parla di un AirTag rosso, che diventerebbe così il quinto elemento del gruppo. Su questa ipotesi però conviene restare prudenti. L’informazione arriva da un canale diverso e meno solido rispetto agli altri rumor, e fino ad oggi gli AirTag non sono mai stati proposti in varianti colorate.

L’evento nel negozio Apple di SoHo

Il legame tra Apple e (RED) risale al 2006, quando le due realtà hanno iniziato a collaborare per raccogliere fondi destinati al Fondo Globale, l’organizzazione che combatte malattie come HIV, tubercolosi e malaria in Africa. A fondare (RED) è stato tra gli altri Bono, il cantante degli U2, e il rapporto con la società californiana affonda le radici nell’epoca di Steve Jobs. Ancora oggi l’azienda continua a sostenere il Fondo Globale attraverso il suo programma annuale di donazioni tramite Apple Pay.

Per celebrare i vent’anni di questa partnership, Apple ha organizzato un incontro nel suo negozio di SoHo, a Manhattan. L’appuntamento è fissato per il 1 dicembre 2026 alle 18:00 ora italiana ed è proprio in quel momento che, con ogni probabilità, verranno lanciati i nuovi prodotti in edizione (PRODUCT)RED. Sarà quella l’occasione per scoprire la lista completa delle novità e verificare se anche l’AirTag rosso farà parte del gruppo.

Fonte: TecnoAndroid