Google ha depositato un brevetto per un sistema chiamato My Channel, pensato per costruire feed interamente personalizzati e pieni di video generati dall’intelligenza artificiale, con tanto di pubblicità cucite su misura. Il tutto partendo dalle informazioni che l’azienda conosce già sui propri utenti. La domanda di brevetto è stata respinta, ma la partita non sembra chiusa del tutto, perché Google potrebbe presentare ricorso oppure ripresentare una versione modificata del progetto. E a quel punto uno strumento del genere potrebbe davvero arrivare sul mercato.

La richiesta risale a maggio 2025 ed è stata resa pubblica solo la scorsa settimana. Si tratta quindi di un documento che ha avuto una gestazione abbastanza lunga prima di diventare visibile, e che descrive con una certa precisione il funzionamento del sistema. Non parliamo di un semplice algoritmo che suggerisce contenuti già esistenti, come accade oggi sulle principali piattaforme video. Qui l’idea è un’altra, molto più radicale.

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Come funzionerebbe My Channel

Il cuore del brevetto sta nel modo in cui verrebbero prodotti i contenuti. My Channel prenderebbe i dati demografici di una persona insieme alla sua cronologia di visualizzazione e li userebbe per scrivere in autonomia dei prompt, cioè le istruzioni testuali che servono a guidare un modello di intelligenza artificiale. Quei prompt verrebbero poi passati a un LLM, un grande modello linguistico, incaricato di contribuire alla creazione di video calibrati proprio su quello spettatore.

Detto in parole semplici, il sistema non si limiterebbe a capire cosa piace a qualcuno per poi pescare il video più adatto da un catalogo. Lo genererebbe da zero. Ogni utente si ritroverebbe così davanti a un feed che non esiste per nessun altro, costruito sulla base di chi è e di cosa ha guardato in passato. Un canale che porta letteralmente il suo nome, verrebbe da dire, visto che il progetto si chiama proprio My Channel.

La stessa logica varrebbe anche per la pubblicità. Il documento infatti non parla soltanto di intrattenimento ma anche di annunci generati e personalizzati con lo stesso meccanismo, il che rende l’intera architettura particolarmente interessante dal punto di vista commerciale per un’azienda che sugli inserzionisti ha costruito buona parte della propria fortuna.

Un brevetto respinto che potrebbe tornare

Per ora la richiesta è stata rifiutata, e questo significa che, almeno nella forma attuale, Google non ha ottenuto la protezione legale che cercava. Però un rifiuto non equivale a una pietra tombale. Il colosso di Mountain View ha ancora a disposizione due strade piuttosto concrete. La prima è il ricorso contro la decisione, la seconda è la presentazione di una versione emendata del brevetto, rivista nei punti che non hanno convinto chi l’ha esaminata.

Nessuna delle due opzioni è stata ancora confermata, quindi non è possibile sapere se Google sceglierà di insistere su questa strada. Va anche ricordato che depositare un brevetto non vuol dire automaticamente trasformarlo in un prodotto. Le grandi aziende tecnologiche registrano moltissime idee che poi restano nel cassetto. Il punto è che il progetto descritto delinea un futuro dell’intrattenimento parecchio cupo, fatto di contenuti sintetici prodotti in serie e modellati sui dati personali di chi li guarda.

Ed è proprio questo l’aspetto che sta sollevando più di qualche perplessità attorno a Google My Channel. Se il sistema dovesse un giorno arrivare sul mercato, i video che scorrono nel feed di ciascuno non sarebbero più opere create da persone e poi distribuite a un pubblico, ma prodotti confezionati da un modello linguistico partendo da età, profilo e abitudini di visione dello spettatore. Al momento però tutto resta sulla carta, con una domanda di brevetto respinta e la possibilità che Google decida di ripresentarla in una forma diversa.

Fonte: TecnoAndroid