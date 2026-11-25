Su Apple TV è arrivata 12 12 12, una nuova serie thriller costruita attorno a rapine e inseguimenti che attraversano l’Europa. A guidare il cast ci sono Anthony Mackie e Jamie Dornan, due volti molto amati dal grande pubblico che qui si ritrovano dentro una storia pensata per non concedere un attimo di tregua. La piattaforma della mela morsicata punta su un racconto ad alta tensione, uno di quelli che si guardano quasi d’un fiato, con il ritmo sempre tirato e quella sensazione costante che qualcosa possa andare storto da un momento all’altro.

Il progetto ha un pubblico di riferimento piuttosto chiaro. La nuova produzione strizza l’occhio soprattutto a chi ha apprezzato MobLand e Ocean’s Eleven, due titoli che vengono spontanei come termine di paragone quando si parla di colpi, tensione e personaggi che si muovono sempre sul filo. Il confronto non è casuale. Gli ingredienti messi sul tavolo sono infatti quelli che piacciono agli appassionati del genere, cioè rapine studiate nei dettagli, fughe rocambolesche e un’atmosfera che tiene lo spettatore costantemente in allerta. Chi cerca qualcosa di leggero probabilmente dovrà guardare altrove, perché qui il cuore batte forte dall’inizio.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Rapine e inseguimenti sullo sfondo europeo

Uno degli elementi che saltano subito all’occhio è l’ambientazione. 12 12 12 sposta l’azione in Europa, trasformando il continente nel palcoscenico di colpi e corse contro il tempo. Una scelta che dà respiro al racconto e che si sposa bene con l’idea di un thriller dinamico, in movimento, dove i protagonisti non restano mai fermi troppo a lungo nello stesso posto. Le rapine diventano così il motore della trama e gli inseguimenti il carburante che la tiene accesa episodio dopo episodio.

Il tono promesso è quello del thriller da cardiopalma, un’etichetta che nel mondo seriale si usa spesso ma che in questo caso sembra calzare a pennello vista la natura del progetto. La combinazione tra colpi pianificati e azione pura richiama quel tipo di intrattenimento capace di catturare anche chi di solito non si avvicina al genere, purché abbia voglia di farsi trascinare da una serie che non rallenta quasi mai.

Un cast di peso con una star Marvel

Sul fronte degli interpreti la scommessa di Apple TV appare tutt’altro che timida. Accanto a Jamie Dornan c’è Anthony Mackie, e nel cast figura anche una star del Marvel Cinematic Universe, pronta a misurarsi con un’avventura ben diversa da quelle a cui il pubblico l’ha abituata. Un cambio di registro interessante, perché lascia da parte supereroi e scenari fantastici per abbracciare una dimensione più concreta, fatta di colpi, fughe e tensione da tagliare col coltello.

La presenza di nomi così riconoscibili è senza dubbio uno dei punti di forza della produzione, capace di attirare sia gli spettatori affezionati agli attori sia gli amanti delle storie criminali più adrenaliniche. Per chi ha amato le atmosfere di MobLand e le dinamiche da colpo grosso di Ocean’s Eleven, la nuova serie thriller 12 12 12 è già disponibile in streaming su Apple TV.

Fonte: TecnoAndroid