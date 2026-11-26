Sony ha deciso di riportare in vita il marchio Esclusiva PlayStation, il bollino che per anni ha accompagnato i giochi destinati soltanto alle console di casa, e lo fa con un obiettivo piuttosto preciso. L’idea è rafforzare l’ecosistema PS5 concentrandosi sulle produzioni single player, dopo una lunga fase in cui la compagnia aveva scelto di aprirsi con decisione al PC. Si tratta di un cambio di rotta che riguarda tanto la strategia commerciale quanto l’identità stessa del marchio, perché quella piccola etichetta sulla copertina ha sempre avuto un peso che andava ben oltre la grafica.

Il bollino PlayStation Exclusive esce dal cassetto

Chi frequenta il mondo delle console da qualche tempo ricorda bene la dicitura PlayStation Exclusive. Era un segno distintivo molto diffuso fino ai primi anni 2010, una specie di garanzia visiva che indicava ai giocatori dove avrebbero potuto trovare un certo titolo e dove invece no. Col passare degli anni quel branding era sparito dai riflettori, quasi dimenticato, mentre la casa giapponese esplorava strade diverse e portava i propri giochi anche su altre piattaforme.

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Adesso il gigante nipponico ha ripescato quel simbolo dal cassetto dei ricordi, scegliendo di dargli di nuovo spazio. Non si tratta di un vezzo nostalgico. Il ritorno dell’etichetta si inserisce in una visione più ampia, nella quale l’esclusività torna a essere un elemento centrale dell’offerta e non più un dettaglio secondario. Per molti appassionati il richiamo è immediato, perché quel marchio è legato a un periodo in cui il concetto di esclusiva aveva un significato molto netto.

Perché Sony si allontana dal PC

La ragione di questa scelta va cercata negli anni appena trascorsi. Sony aveva investito parecchie energie nell’approdo su PC, portando diversi titoli fuori dal perimetro delle sue console. Quegli sforzi però si sono rivelati evidentemente meno fruttuosi di quanto l’azienda si aspettasse, e la conseguenza è stata una progressiva marcia indietro. Il colosso giapponese ha quindi deciso di allontanarsi dai computer per tornare a dedicarsi in maniera esclusiva al proprio ecosistema di console.

Il cuore di questa nuova impostazione sono i giochi single player, cioè le esperienze pensate per essere vissute in solitaria, spesso con una forte componente narrativa. Proprio su queste produzioni Sony intende costruire il rilancio dell’identità PlayStation, puntando a rendere PS5 il luogo naturale in cui trovarle. Il ragionamento è abbastanza lineare: se un’avventura di punta resta legata alla console, quella console diventa più attraente per chi vuole giocarla.

In questo quadro il bollino assume un ruolo quasi simbolico. Rimettere in evidenza la scritta Esclusiva PlayStation serve a comunicare con chiarezza ai giocatori quali titoli resteranno legati all’hardware di casa, rafforzando il legame tra i giochi e la piattaforma che li ospita. Dopo la stagione dell’apertura su più fronti, la compagnia sceglie dunque di stringere di nuovo il proprio raggio d’azione attorno a PS5. Il marchio che sembrava archiviato insieme ai primi anni 2010 torna così a comparire nella strategia di Sony, con le produzioni single player al centro del progetto e il PC lasciato ai margini dopo risultati inferiori alle attese.

Fonte: TecnoAndroid