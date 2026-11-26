Il Black Friday 2026 porta con sé una promozione dedicata ad Apple TV, la piattaforma streaming della casa di Cupertino, che per l’occasione può essere attivata a un prezzo scontato per i primi sei mesi. Secondo quanto indicato da Apple sul proprio sito ufficiale, l’offerta resta valida fino al 30 novembre 2026 alle ore 23:59, quindi c’è ancora un po’ di margine per approfittarne.

Non tutti però possono accedere allo sconto. La promozione è infatti riservata ai nuovi abbonati oppure a chi decide di riattivare un abbonamento scaduto, a patto che l’operazione avvenga tramite un dispositivo Apple idoneo o che l’abbonamento al servizio venga fatturato direttamente da Apple. Un dettaglio che conviene tenere a mente prima di procedere con l’iscrizione.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Apple TV a 4,99 euro al mese, come funziona lo sconto

Entrando nel concreto, con questa iniziativa il servizio streaming di Apple costa 4,99 euro al mese per i primi sei mesi. Terminato il periodo promozionale il prezzo sale a 9,99 euro al mese. Apple precisa che alla scadenza dell’offerta l’abbonamento si rinnova in automatico, salvo disdetta, al prezzo di listino previsto per la propria area geografica. Va chiarito anche un altro aspetto, perché l’abbonamento ad Apple TV non comprende servizi di streaming o contenuti di terze parti disponibili per il noleggio o l’acquisto all’interno dell’app.

Accanto a questa formula resta attiva un’alternativa già nota a molti utenti. Chi acquista un nuovo dispositivo Apple e attiva il servizio entro 90 giorni può ottenere i primi 3 mesi gratis, con rinnovo successivo sempre a 9,99 euro al mese. Le due promozioni però non si sommano. L’offerta con i sei mesi scontati non è disponibile per chi sta già usufruendo dei tre mesi gratuiti e nemmeno nei casi in cui l’abbonamento venga fatturato da terzi o dal fornitore di servizi wireless. In tutte le altre situazioni, come specifica la stessa Apple, chi si iscrive per la prima volta ha diritto a una prova gratuita di 7 giorni.

Cosa offre il servizio e dove si può guardare

Vale la pena ricordare che Apple TV, conosciuta in precedenza come Apple TV+, è il servizio di streaming video a pagamento dell’azienda americana. Il catalogo dà accesso alle produzioni Apple Original e spazia tra serie TV, film drammatici e commedie, documentari, programmi pensati per i più piccoli e molto altro ancora.

Per quanto riguarda la visione, la piattaforma è fruibile attraverso l’omonima app Apple TV, presente su Smart TV e dispositivi di streaming, su iPhone, iPad e Mac, su dispositivi Android o Windows e anche tramite servizi via cavo o via satellite. In alternativa i contenuti si possono guardare direttamente dal browser web. C’è poi la possibilità di scaricare le produzioni Apple Original sul proprio dispositivo Apple, così da vederle dove e quando si preferisce anche in assenza di una connessione wifi.

In Italia il servizio segue anche altre strade. Dal 3 febbraio 2025 Apple TV viene distribuito da TIM e si può attivare tramite la piattaforma TIMVISION con un’opzione aggiuntiva dedicata. Dal 12 marzo 2025, invece, è disponibile pure su Amazon Prime Video come abbonamento extra attraverso Prime Video Channels. Proprio su quest’ultimo canale, in occasione del Black Friday 2026, è attiva in questi giorni una promozione analoga che a chi sceglie il canale Apple TV consente di pagare 4,99 euro al mese per i primi sei mesi.

Fonte: TecnoAndroid