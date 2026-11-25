Un vasto attacco informatico ha trasformato alcuni dei siti più visitati del pianeta in veicoli per diffondere codice malevolo, e tra i bersagli sono finiti anche gli utenti di iPhone e iPad. Il punto debole non stava nei server delle aziende colpite ma in Optimizely, una piattaforma che molte realtà usano per testare modifiche alle proprie pagine web e studiare il comportamento dei visitatori. L’aspetto più preoccupante è proprio questo. Per incappare nel problema non serviva aprire un portale sospetto o cliccare su un link strano, perché lo script arrivava attraverso siti che chiunque considererebbe affidabili.

La vicenda porta alla luce un rischio che nella navigazione di tutti i giorni viene spesso sottovalutato, cioè la possibilità che i servizi esterni integrati nelle pagine finiscano per diventare canali di distribuzione di malware.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Come è partita la campagna attraverso Optimizely

Le organizzazioni coinvolte, loro malgrado, sono almeno 178. Tra i nomi spiccano BBC, CNN, Zoom, HSBC, IKEA, Salesforce ed Equifax, marchi conosciuti in tutto il mondo e frequentati ogni giorno da milioni di persone. Gli aggressori sono riusciti a mettere mano ad alcuni progetti ospitati su Optimizely, infilando istruzioni JavaScript all’interno degli script che i siti dei clienti caricavano normalmente.

Il meccanismo era tanto semplice quanto insidioso. I browser continuavano a ricevere il codice da un’infrastruttura legittima e non c’era alcun bisogno di alterare direttamente i server delle aziende. Una volta eseguito, lo script poteva attivare funzioni diverse a seconda del dispositivo utilizzato e delle informazioni individuate nella pagina.

Gli obiettivi erano soprattutto due. Da un lato il furto dei dati delle carte di pagamento, dall’altro la sostituzione degli indirizzi dei portafogli di criptovalute. In questo secondo caso il malware interveniva sugli indirizzi copiati dagli utenti e dirottava i trasferimenti verso portafogli controllati dai criminali. Si stima che nell’arco di circa nove ore siano spariti circa 6.000 euro in valuta digitale.

Il pericolo per i dispositivi Apple e le contromisure

La parte più delicata riguardava i prodotti della Mela. Il codice poteva infatti spedire i visitatori verso strumenti di sfruttamento delle vulnerabilità noti come Coruna e DarkSword, pensati per raggiungere iPhone e iPad con sistemi operativi non aggiornati approfittando delle falle presenti nelle versioni precedenti di iOS e iPadOS. L’idea era quella di tentare di compromettere il dispositivo sfruttando proprio quei difetti del software. Al momento però non risulta confermata alcuna compromissione andata a buon fine degli smartphone Apple nell’ambito di questa specifica campagna.

Per ridurre il rischio la raccomandazione è installare iOS 26.3 o una versione successiva, oppure iOS 18.7.3 o successiva sui dispositivi rimasti sul ramo precedente. La scelta dipende dal modello in uso e dal percorso di aggiornamento disponibile per quel determinato apparecchio.

Chi ha visitato uno dei portali coinvolti farebbe bene a tenere d’occhio anche le operazioni finanziarie effettuate durante la navigazione. Conviene controllare gli estratti conto delle carte usate per gli acquisti e ricontrollare le transazioni in criptovalute, confrontando gli indirizzi di destinazione con quelli previsti in origine. Sono verifiche utili per scovare eventuali anomalie, senza dare per scontato che ogni singola visita abbia portato a un furto di informazioni.

Dal canto suo Optimizely ha fatto sapere di aver corretto la vulnerabilità, eliminato il codice inserito dagli aggressori e rafforzato le protezioni degli account interessati.

Fonte: TecnoAndroid