Si chiama Java4Shell la vulnerabilità che ha messo nel mirino OpenJDK, e a colpire è soprattutto la sua semplicità: basta una stringa Base64 costruita con cura per compromettere un server Java, far leggere dalla memoria informazioni riservate e, nei casi più seri, permettere a un aggressore di eseguire codice da remoto senza nemmeno autenticarsi. Il difetto tocca un componente centrale della piattaforma e coinvolge applicazioni aziendali molto diffuse come Jenkins, Keycloak, Jira e Confluence.

Il nome richiama inevitabilmente Log4Shell, la falla che nel dicembre 2021 mandò in difficoltà migliaia di organizzazioni. Il meccanismo però non ha nulla in comune con quello di allora. Qui non c’è di mezzo una libreria di logging ma un errore nella gestione della memoria dentro la macchina virtuale Java. Oracle ha rilasciato un aggiornamento straordinario con 655 correzioni, comprese quelle per Java4Shell. I ricercatori di Calif.io attribuiscono al problema un punteggio CVSS 4.0 di 9,2 su 10 mentre Oracle, seguendo lo standard CVSS 3.1, si ferma a 8,1. Anche la CISA statunitense ha chiesto di installare le patch senza perdere tempo.

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Come un decoder Base64 si trasforma in una porta d’ingresso

Il formato Base64 serve a rappresentare dati binari sotto forma di caratteri testuali e le applicazioni Java lo usano di continuo. Passano da lì credenziali HTTP Basic, token, messaggi MIME, documenti codificati e buona parte delle informazioni scambiate dai protocolli di autenticazione.

La decodifica è affidata alla classe java.util.Base64.Decoder. Per rendere il lavoro più rapido OpenJDK sfrutta le istruzioni vettoriali dei processori x8664, in grado di elaborare molti byte nello stesso momento. Il punto debole si nasconde proprio nel codice assembly ottimizzato con AVX512 VBMI, un’estensione che consente operazioni avanzate sui byte contenuti nei registri vettoriali.

Stando all’analisi tecnica di Calif.io, per far scattare l’errore è sufficiente una stringa malformata composta da 64 caratteri “A” seguiti dal simbolo “=”. Su alcune versioni meno recenti di OpenJDK 17 di caratteri ne servono invece 128. Il decoder alloca un array di 50 byte ma gestisce male il carattere finale e calcola una lunghezza di output negativa. Quel valore genera una scrittura di 64 byte che sfora di 62 byte il limite dell’array, corrompendo la memoria heap. Il programma rischia così di alterare gli oggetti vicini ancora prima di accorgersi che l’input non è valido.

Dal crash della JVM all’esecuzione remota di codice

Una sovrascrittura del genere può bloccare la Java Virtual Machine, ma il danno non si limita alla disponibilità del servizio. Confezionando l’input nel modo giusto e sfruttando la disposizione degli oggetti in memoria, un attaccante potrebbe arrivare alla divulgazione di dati sensibili oppure alla Remote Code Execution, cioè l’esecuzione di codice da remoto.

I ricercatori hanno dimostrato attacchi RCE senza autenticazione contro installazioni predefinite di Keycloak, Atlassian Jira, Confluence, Jenkins, JFrog Artifactory e PingFederate. Altre prove hanno riguardato Apache Kafka Broker, Apache Solr, Elasticsearch, Gerrit e Spinnaker, dove però l’esecuzione di codice arriva dopo l’autenticazione. Anche le applicazioni sviluppate con Spring Boot e Apache Struts possono esporre il componente difettoso.

Un exploit universale comunque non esiste. Ogni software tratta i dati Base64 a modo suo e chi attacca deve trovare un percorso che porti l’input fino al decoder. Il fronte più delicato resta quello dei servizi di autenticazione, perché credenziali HTTP Basic, artefatti SAML e token possono raggiungere il codice vulnerabile prima ancora che venga verificata l’identità dell’utente.

Versioni coinvolte, aggiornamenti e mitigazioni

Secondo Cisco Talos il problema riguarda OpenJDK dalla versione 17.0.6 in avanti, quando il sistema gira su CPU x8664 compatibili con AVX512 VBMI e l’ottimizzazione è attiva. La documentazione Oracle cita anche build specifiche delle famiglie Java SE 8, 17, 21, 25 e 27 oltre a GraalVM. Tra le distribuzioni potenzialmente esposte compaiono Eclipse Temurin, Amazon Corretto, Azul Zulu, Microsoft Build of OpenJDK e Red Hat OpenJDK.

La strada principale è installare una build corretta fornita dal produttore della propria distribuzione Java, seguendo gli avvisi dedicati a Java4Shell. Aggiornare la piattaforma Java a livello di sistema operativo non basta se il programma porta con sé una JVM integrata.

Sui server x86_64 dove la patch non può essere applicata subito, Cisco Talos propone una mitigazione temporanea: avviare Java con l’opzione UseAVX impostata sul valore 2. In questo modo l’uso delle istruzioni AVX viene limitato e il percorso AVX512 vulnerabile resta escluso. Serve però il riavvio della JVM e le prestazioni potrebbero risentirne. Sui sistemi ARM la modifica va evitata perché il parametro potrebbe essere rifiutato.

Conviene poi esaminare i log delle applicazioni e dei reverse proxy alla ricerca di input Base64 anomali, arresti improvvisi della JVM e processi sospetti lanciati da Java. Le regole Snort pubblicate da Talos aiutano a riconoscere alcuni dei tentativi di sfruttamento.

Fonte: TecnoAndroid