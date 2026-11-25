La ricerca di informazioni sul web sta cambiando volto con l’arrivo dell’intelligenza artificiale, e l’ultimo aggiornamento di Ricerca Google lo dimostra bene. AI Mode comincia infatti a consultare i dati di Google Wallet e nelle prossime settimane potrà attingere anche ai file salvati su Google Drive e alle conversazioni avvenute nell’app Gemini. Il risultato sono risposte sempre più cucite addosso a chi pone la domanda.

Il punto non è soltanto la potenza dei modelli ma la loro capacità di adattarsi alla persona. Una risposta può tenere conto delle abitudini, degli impegni e delle esigenze di ciascuno, tanto che la stessa domanda fatta da due utenti diversi può portare a risultati differenti in base alla cronologia, agli acquisti e ai comportamenti. Tutto ruota attorno a Personal Intelligence, la funzione che consente all’intelligenza artificiale di usare le informazioni personali per offrire risposte su misura. Non si tratta di una novità assoluta, perché a cambiare è l’elenco delle app che si possono collegare ad AI Mode. Google Wallet è la prima ad arrivare ed è già in distribuzione. Il collegamento rimane comunque facoltativo e può essere disattivato in qualsiasi momento.

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Cosa cambia con Google Wallet e cosa porteranno Drive e Gemini

Collegando il portafoglio digitale di Google, sia ad AI Mode sia all’app Gemini, diventa più semplice capire dove finiscono i propri soldi. Lo strumento aiuta a pianificare gli obiettivi economici e propone modi concreti per ridurre le spese di tutti i giorni. C’è anche un supporto per sfruttare meglio le carte salvate nel Wallet, con indicazioni sulle categorie di cashback più vantaggiose, sui benefici pensati per chi viaggia e sulle strategie per accumulare punti premio. Visto che di mezzo c’è il denaro, Google ha voluto chiarire un aspetto importante. AI Mode può soltanto leggere le informazioni dei conti e non ha alcuna possibilità di spostare, gestire o investire i fondi dell’utente.

Con l’integrazione di Google Drive la ricerca potrà invece tenere conto di documenti, fogli di calcolo e PDF. L’esempio scelto dall’azienda è quello di un piano personalizzato per preparare la dichiarazione dei redditi partendo proprio dai file archiviati. Con l’app Gemini il contesto verrà condiviso tra i due servizi, così sarà possibile approfondire un argomento passando da un’applicazione all’altra senza ricominciare da capo. Queste due nuove arrivate si affiancano a Gmail, Google Calendar e Google Foto, che risultano già collegabili.

Ricerche che ricordano il contesto e controllo sulla privacy

Le novità vanno oltre le app connesse. AI Overviews e AI Mode sfrutteranno anche il contesto delle ricerche recenti. Chi sta organizzando un viaggio, per esempio, potrà riprendere la pianificazione in una nuova conversazione senza dover rispiegare ogni dettaglio. E se qualcosa cambia basta comunicarlo all’assistente per correggere le informazioni su cui si basano le risposte. Google cita il caso di chi non è più vegetariano, o al contrario lo è diventato, e lo segnala ad AI Mode, che ne terrà conto nelle risposte successive.

Sul fronte della privacy la scelta resta sempre nelle mani dell’utente, che decide se e quando collegare un’app e può cambiare idea in qualunque momento. I collegamenti si gestiscono dalle impostazioni di personalizzazione di Ricerca Google, nella sezione dedicata alle app collegate. A breve sotto ogni risposta personalizzata comparirà un’icona chiamata “Personalization” che mostrerà quali informazioni sono state utilizzate da AI Mode. Chi preferisce fare a meno delle risposte su misura può disattivare la funzione direttamente dalle impostazioni di Ricerca Google.

Fonte: TecnoAndroid