Gli utenti iPhone non dovranno aspettare ancora molto. iOS 27.3 arriverà a dicembre, con ogni probabilità entro la metà del mese. Apple ha già confermato che l’aggiornamento sarà distribuito a tutti una volta conclusa la fase di beta, e porterà con sé parecchie novità che interessano molte delle app più usate ogni giorno.

Chi segue da vicino l’azienda di Cupertino sa che le sue abitudini sono abbastanza prevedibili, anche se quest’anno la numerazione sembra fuori fase. iOS 27.2 è uscito alla fine del mese scorso, più o meno negli stessi giorni in cui di solito debuttava la versione x.1. Il motivo è semplice. Apple ha riservato iOS 27.1 esclusivamente a iPhone Duo, e così tutte le release del ciclo iOS 27 risultano spostate di un numero, pur rispettando le tempistiche di sempre. Nei fatti la versione in arrivo occupa lo spazio che normalmente sarebbe toccato alla x.2.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Quando dovrebbe arrivare iOS 27.3

Per avere un’idea più precisa della data di uscita conviene guardare agli aggiornamenti equivalenti degli ultimi anni. iOS 26.2 è stato pubblicato venerdì 12 dicembre, iOS 18.2 mercoledì 11 dicembre e iOS 17.2 lunedì 11 dicembre. Lo schema è piuttosto coerente e lascia pensare che anche il nuovo firmware vedrà la luce entro metà dicembre, in linea con quanto accaduto finora.

Dietro questa regolarità c’è una ragione molto concreta. Apple cerca sempre di rilasciare l’ultimo aggiornamento software dell’anno con un po’ di margine prima della pausa natalizia. Se dovessero emergere problemi seri, gli ingegneri avrebbero così il tempo di preparare una correzione rapida e distribuirla prima che buona parte dell’azienda vada in ferie. Il debutto potrebbe quindi avvenire già nella settimana del 7 dicembre, mentre lunedì 14 dicembre rappresenta il limite più tardivo da mettere in conto.

Le novità per iPhone in arrivo con l’aggiornamento

L’elenco delle funzioni è lungo e tocca diversi ambiti. Apple TV accoglie i podcast video e i nuovi filmati verticali chiamati Clips, mentre l’app Salute viene completamente ridisegnata e si arricchisce di molte funzioni inedite. Safari introduce le schede verticali e una modalità scura adattiva, affiancate da altri miglioramenti meno vistosi ma comunque utili nella navigazione quotidiana.

Anche la musica ha la sua parte. Apple Music guadagna la funzione Selfie Sing e una schermata dei testi aggiornata. Siri AI porta invece nuove azioni all’interno delle app e il supporto a lingue aggiuntive, insieme ad altre migliorie. Il Calendario riceve modifiche al design pensate per un uso più comodo con una mano sola, mentre l’app Fitness introduce il programma Gym Strength per gli abbonati a Fitness+. Per chi ha iCloud+ arrivano limiti di utilizzo più ampi per le funzioni di intelligenza artificiale e una novità legata ai Comandi.

Non mancano poi tre aggiunte pensate esclusivamente per iPhone Duo. Il dispositivo potrà essere sbloccato con il riconoscimento del volto, guadagna la Raggiungibilità e ottiene una nuova impostazione che lo blocca automaticamente quando viene chiuso. Si tratta di funzioni che rendono più pratico l’utilizzo quotidiano del modello pieghevole.

C’è infine un capitolo che riguarda un mercato preciso. Con iOS 27.3 le prime funzioni di Apple Intelligence debuttano finalmente in Cina, anche se all’appello manca ancora Siri AI.

Fonte: TecnoAndroid