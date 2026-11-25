L’attesa per Lords of the Fallen 2 si allunga ancora un po’. Il seguito dell’action RPG dark fantasy ha subito un nuovo rinvio e adesso il periodo d’uscita indicato è aprile 2027, come comunicato dall’editore CI Games insieme al team di sviluppo Hexworks. Una data precisa ancora non c’è, ma almeno la finestra di lancio ora appare decisamente più definita.

Non si tratta del primo slittamento per il progetto. Già lo scorso giugno il gioco era stato spostato in avanti, mentre questa volta il ritocco al calendario è piuttosto contenuto. La precedente finestra di lancio collocava infatti l’uscita nel primo trimestre del 2027, quindi il nuovo programma fa scivolare il debutto appena oltre quel termine. Niente di drammatico, anche se chi sperava di mettere le mani sul titolo nei primissimi mesi dell’anno dovrà pazientare ancora qualche settimana.

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Un annuncio di poche parole e la data in arrivo a dicembre

Il modo in cui la notizia è stata diffusa merita due righe. La comunicazione è arrivata attraverso un messaggio brevissimo firmato da Marek Tyminski, fondatore e CEO di CI Games, che si è limitato a scrivere “Lords of the Fallen 2: aprile 2027” aggiungendo subito dopo “la data precisa a dicembre”. Uno stile davvero asciutto, quasi telegrafico, che però basta a chiarire i due punti fondamentali della faccenda.

Da quelle poche parole emerge che il nuovo obiettivo è aprile del prossimo anno e che il giorno esatto verrà svelato a dicembre. L’occasione più probabile per un annuncio del genere sembra essere The Game Awards 2026, considerata la vetrina più adatta per una rivelazione di questo tipo. Si tratta comunque di un’ipotesi, visto che il messaggio di Tyminski non specifica in quale contesto arriverà la conferma ufficiale. Il leggero ritardo non lascia intravedere complicazioni particolari nello sviluppo. Anzi, il fatto che lo studio si dica finalmente pronto a fissare una data definitiva fa pensare che la lavorazione di Lords of the Fallen 2 abbia ormai raggiunto quasi la conclusione.

Cosa aspettarsi dal nuovo capitolo della serie

Dal punto di vista del genere, Lords of the Fallen 2 è un gioco di ruolo d’azione dark fantasy di stampo soulslike, uno dei nomi più conosciuti in questo filone. Al centro dell’esperienza ci sono combattimenti brutali, messi in scena in un mondo che si sta lacerando nel profondo. La presentazione ufficiale parla di un’avventura epica contro l’oscurità attraverso un regno in frantumi, riassunta in una formula piuttosto netta che recita un solo mondo, due regni e nessuna pietà.

Anche la premessa narrativa punta su toni cupi. Secondo la descrizione diffusa dagli sviluppatori, l’oscurità di Umbral ha divorato regno dopo regno e nazione dopo nazione tutto ciò che ha incontrato lungo il suo cammino. Secoli più tardi ne sopravvive soltanto uno, una terra sacra avvolta da un’antica forza. O almeno così era, lascia intendere con una certa malizia la presentazione del gioco.

Sul piano del gameplay il seguito riprende le caratteristiche del primo Lords of the Fallen e si propone come una versione evoluta di quell’action RPG. Il cuore dell’esperienza resta il combattimento, con l’ambientazione circostante che assume però un ruolo centrale nel definire un’identità ben precisa per il nuovo capitolo firmato Hexworks.

Fonte: TecnoAndroid