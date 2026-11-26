Nel mondo sterminato di GTA 6 ci sarà spazio per un numero enorme di attività, ma non proprio per tutte. Mancheranno all’appello alcuni minigiochi che i fan avevano imparato ad apprezzare nei capitoli precedenti, come le freccette e il bowling. Il motivo è molto concreto. Rockstar Games non aveva a disposizione “denaro illimitato né tempo illimitato” per realizzarli con la qualità desiderata, e alla fine ha preferito lasciarli fuori.

A raccontare il dietro le quinte di questa scelta è stato Rob Nelson, corresponsabile di Rockstar North, durante un’intervista in cui ha spiegato perché lo studio abbia deciso di concentrare gli sforzi su certi aspetti dello sviluppo lasciandone indietro altri. Una partita a freccette era diventata un passatempo piacevole in GTA 5 e in GTA Online, però con il nuovo capitolo l’asticella della qualità fissata dal team si è alzata parecchio, e quello che una volta bastava oggi non basta più.

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Le freccette escluse e il nodo delle risorse

Basta dare uno sguardo a Leonida per capire di cosa si parla. Dal comportamento degli NPC fino alla sensazione di guida degli scooter, quella ricostruita dagli sviluppatori è l’ambientazione più realistica mai firmata da Rockstar, al punto che perfino i singoli fili d’erba hanno ricevuto un’attenzione dedicata. In un contesto del genere il biliardo è riuscito a guadagnarsi un posto ed è stato sviluppato in maniera completa, mentre altre idee non hanno avuto la stessa fortuna e sono rimaste sulla carta.

Nelson ha ammesso che l’esclusione delle freccette è stata una decisione “particolarmente dibattuta” all’interno dello studio, presa perché mancavano i mezzi per farle davvero come si deve. Il dirigente ha anche voluto smontare un luogo comune piuttosto diffuso. Si sente spesso dire che la software house disponga di denaro e tempo senza limiti, “ma nemmeno noi li abbiamo”, ha precisato. E così a volte bisogna semplicemente accettare di non poter portare un’attività al livello ritenuto necessario.

Minigiochi pensati come parte dell’open world

Nelson ha poi descritto la filosofia che guida lo studio a partire da Red Dead Redemption 2. Da quel momento i minigiochi hanno smesso di essere semplici distrazioni scollegate dal resto e sono diventati vere attività, concepite come un prolungamento naturale dell’open world. L’idea è che biliardo, freccette o qualunque altro passatempo risultino per Jason e Lucia credibili e incisivi quanto lo sarebbero nella vita reale, senza quella sensazione di parentesi staccata dal gioco principale.

Per chiarire il livello di cura richiesto, il corresponsabile di Rockstar North ha citato le sessioni di allenamento presenti in GTA 6. “Non si tratta semplicemente di premere un pulsante. Simula davvero cosa significa sollevare pesi. Serve moltissimo lavoro per calibrarlo a dovere. Le freccette sono semplicemente un’attività a cui non siamo riusciti ad arrivare.”

Mancavano insomma le risorse per dare a quel minigioco le giuste sensazioni con il controller tra le mani. Nelson ha condensato tutto in una regola che vale per ogni meccanica sacrificata durante lo sviluppo: “È meglio non farlo affatto piuttosto che farlo e ritrovarsi con qualcosa che non sia abbastanza buono.” Probabilmente per una ragione analoga in GTA 6 non è stata inserita nemmeno la modalità in prima persona, che però può essere attivata in modo non ufficiale.

Fonte: TecnoAndroid