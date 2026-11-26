Le notifiche push su iPhone dovrebbero essere protette da regole precise contro la pubblicità indesiderata. Eppure diverse app sembrano ignorarle senza troppi problemi, e Apple non pare farle rispettare con la costanza che ci si aspetterebbe. Il problema tocca anche le Live Activities, le attività in tempo reale che compaiono sulla schermata di blocco, finite anche loro al centro di qualche abuso. Tutto lascia pensare che a Cupertino servirebbe un intervento più deciso contro chi viola queste norme.

Cosa prevedono le regole dell’App Store

Le linee guida dell’App Store non vietano del tutto il marketing tramite notifiche. Le app possono inviare promozioni o messaggi di marketing diretto, ma solo se l’utente ha dato un consenso esplicito attraverso un testo chiaro mostrato nell’interfaccia dell’app. C’è poi una seconda condizione altrettanto importante, cioè la presenza all’interno dell’app stessa di un modo per smettere di ricevere quei messaggi. Due paletti semplici, almeno sulla carta.

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Nella pratica le cose vanno diversamente. In Canada, per esempio, app come Cineplex, McDonald’s e Wendy’s inviano avvisi con offerte e sconti senza alcuna opzione per disattivare in modo specifico quel tipo di comunicazioni. Il caso di Skip, servizio canadese di consegna di cibo a domicilio, è persino più curioso. L’impostazione per spegnere le notifiche promozionali esiste davvero, solo che le promozioni continuano ad arrivare anche molto tempo dopo averla disattivata.

DoorDash, AliExpress e i trucchi per far tornare la pubblicità

Altre segnalazioni arrivate dagli utenti riguardano DoorDash. Chi disattiva le notifiche dedicate alle offerte e poi effettua un ordine si vede comparire un invito a riattivare gli avvisi per non perdere mai un aggiornamento sulla consegna. Il punto è che le notifiche sugli ordini risultano già attive. La formulazione può facilmente far credere di rischiare di restare all’oscuro sullo stato della consegna, ma toccando il pulsante si riaccendono in realtà proprio gli avvisi sulle offerte.

Poi c’è AliExpress, che secondo diversi utenti sfrutta le Live Activities per mostrare pubblicità. Anche qui le indicazioni di Apple sono piuttosto chiare. Tra le buone pratiche delle linee guida di design si legge che un’attività in tempo reale non va usata per mostrare annunci o promozioni, mentre le regole dello store stabiliscono che le app non devono inviare messaggi non richiesti attraverso questo strumento. E a giudicare dalle segnalazioni gli esempi non si fermano qui, perché le app che si comportano in questo modo sono anche altre.

Anche Apple spinge le sue offerte

Nemmeno Apple è del tutto estranea alla questione. Di recente l’App Store ha inviato una propria notifica per pubblicizzare un’offerta sull’abbonamento a Paramount+. In questo caso almeno la possibilità di tirarsi fuori c’è. Basta aprire l’App Store, toccare la foto del profilo in alto a destra, entrare nella sezione Notifiche e spegnere la voce dedicata a consigli e offerte. Non è chiaro però se l’azienda abbia raccolto quel consenso esplicito che le sue stesse regole impongono agli sviluppatori.

Va detto che l’App Store è un’app preinstallata su iPhone e quindi, tecnicamente, non è obbligata a seguire le norme che Apple ha fissato per le app di terze parti distribuite attraverso il suo negozio digitale.

Fonte: TecnoAndroid