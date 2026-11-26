KFC Spagna ha lanciato una campagna pubblicitaria che strizza l’occhio, senza troppi giri di parole, all’arrivo di GTA 6, il titolo di Rockstar Games distribuito esclusivamente in formato digitale. L’idea è semplice e un po’ folle allo stesso tempo, perché la catena regala un disco di pollo fritto a chi si presenta in alcuni ristoranti del Paese con la custodia vuota del gioco. È un modo ironico per dare voce al malumore di una parte dei fan, rimasti orfani del supporto fisico.

Nel 2026 il pubblico si è ormai abituato a parecchie cose. Uscite prive di disco, bug nei primi giorni, sistemi DRM di ogni tipo. Eppure per un videogioco atteso così a lungo c’è ancora chi non manda giù l’assenza del supporto dentro la confezione in stile Blu ray, che al suo posto custodisce soltanto un alloggiamento di plastica vuoto e un codice da riscattare online. Proprio su questa delusione, tutt’altro che isolata, KFC ha costruito la sua trovata.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

The Replacement Disc, come funziona l’iniziativa di KFC

L’operazione porta il nome di “The Replacement Disc” e partecipare non richiede alcuno sforzo particolare. Il 19 e il 20 dicembre, dalle 16 alle 20, basta presentarsi in uno dei locali aderenti con la custodia di GTA 6 senza disco per ricevere in cambio quello firmato KFC. I punti vendita coinvolti si trovano nelle principali città spagnole, tra cui Madrid, Barcellona, Valencia, Malaga e Saragozza.

Il “disco” in questione è ovviamente ricavato da un pezzo di pollo fritto bello croccante e, con ogni probabilità, ha un sapore migliore rispetto a un normale Blu ray (sempre che qualcuno abbia mai provato ad assaggiarne uno). Si tratta chiaramente di un sostituto puramente simbolico, pensato per portare clienti nei ristoranti della catena. Quantomeno è divertente. Viene quasi spontaneo chiedersi se qualcuno tenterà di infilarlo nella console. Sconsigliarlo sembra superfluo, ma considerando che siamo sul pianeta Terra nel 2026 l’eventualità che qualche temerario ci provi davvero non si può escludere del tutto.

Un successo planetario e una lunga tradizione di marketing videoludico

Il tempismo non è certo casuale. GTA VI, arrivato sul mercato il 19 novembre, si è già trasformato in un fenomeno clamoroso. Secondo i dati diffusi da Rockstar Games, tra preordini e lancio il gioco ha generato vendite per circa 3,3 miliardi di euro, all’incirca cinque volte quanto incassato dal predecessore in un arco di tempo paragonabile. Già prima del debutto le copie vendute avevano toccato quota 32,5 milioni, con record infranti su tutte le piattaforme. Davanti a un evento mediatico di queste proporzioni, capace di attirare l’attenzione ben oltre la cerchia degli appassionati, non sorprende che un marchio come KFC abbia deciso di cavalcare l’onda.

Del resto la catena non è nuova a incursioni nel mondo della tecnologia e del gaming. L’esempio più celebre è probabilmente la KFC Chicken Bucket Console, ma nel curriculum dell’azienda compare anche un cabinato arcade in stile retrò. L’anno scorso, invece, era arrivata una collaborazione con Asus che aveva portato nei menu hamburger di manzo Wagyu con il marchio ROG.

Fonte: TecnoAndroid