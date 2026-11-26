Sugli agenti AI, gli assistenti capaci di svolgere compiti al posto delle persone gestendo app, calendario, messaggi, viaggi e acquisti, si gioca la prossima grande partita del settore tecnologico. Secondo Mark Gurman Apple rischia seriamente di uscirne sconfitta, e non per mancanza di soldi o di risorse ma per il modo in cui è organizzata e per il ritmo con cui sviluppa i propri prodotti.

Il vantaggio più grande dell’azienda di Cupertino resta l’ecosistema. Musica, film, serie e app acquistati nei suoi store, iCloud pieno di email, contatti, foto e video, poi dati sanitari, password, carte di credito e il controllo di auto, serrature, telecamere e luci. A tutto questo si aggiungono iMessage e FaceTime, oltre alle migliaia di euro spesi da molti utenti in AirPods, HomePod, Apple TV e Apple Watch, che rendono al meglio proprio dentro il mondo Apple. Così, al momento di cambiare telefono, comprare un nuovo iPhone diventa quasi automatico. Questo però è il legame di oggi, e la vera domanda riguarda la capacità di adattarsi alla fase dominata dall’intelligenza artificiale.

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Un calendario troppo lento per l’era dell’intelligenza artificiale

Il nodo, spiega Gurman, è la velocità. Nell’organizzazione software guidata da Craig Federighi si lavora con un calendario interno scandito da lettere, dalla A alla G, e ogni progetto è legato a una specifica versione del sistema e alla sua finestra di lancio. Roadmap e funzioni di un nuovo sistema operativo vengono decise in buona parte tra la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno dell’anno precedente, quindi passano circa 12 mesi a eseguire un piano fissato molto prima dell’arrivo del software. È un metodo che ha permesso ad Apple di coordinare hardware e software e di dominare le ultime ere tecnologiche, ma con l’AI diventa un freno. Con le funzioni bloccate così presto i margini per rispondere ai rivali sono minimi e il rischio è ritrovarsi un anno indietro, come già successo con il debutto di Apple Intelligence nel 2024. Nel frattempo OpenAI, Anthropic, Google, SpaceX Super Intelligence e Meta rilasciano novità anche più volte a settimana, mentre a Cupertino i lanci principali restano concentrati in tre mesi d’autunno.

Qualche segnale di cambiamento si vede. iOS 27.3, atteso a dicembre, è un aggiornamento corposo anche se molte novità erano state rimandate da settembre, e un’altra versione importante è probabile in primavera prima di iOS 28. Pure i lanci hardware vengono distribuiti lungo l’anno, con gli iPhone di fascia bassa spostati in primavera. I dipendenti però non avrebbero notato grandi differenze nel lavoro quotidiano. L’azienda ha anche tagliato una parte del team di Siri, colpendo chi si occupava della vecchia infrastruttura dell’assistente.

Siri AI contro Dots, Grok Bot, Duet, Tasks e Muse

I concorrenti intanto corrono per costruire agenti che lavorano in background come un assistente personale affidabile. Si chiamano Dots, Grok Bot, Duet, Tasks e Muse e, per Gurman, sono molto più capaci di Siri AI. Il nuovo assistente arrivato con iOS 27 rappresenta un enorme passo avanti (in Italia non si è ancora visto, perché su iPhone non è disponibile nell’Unione Europea) ma resta lento, poco integrato con le app di terzi e spesso incapace di chiudere un compito senza l’intervento dell’utente. La consapevolezza di ciò che compare sullo schermo funziona in modo imprevedibile, mentre l’accesso ai dati personali non è più un’esclusiva. L’esempio raccontato dal giornalista è eloquente: davanti a una chat con il link di Mappe di un negozio di frozen yogurt e l’orario già concordato, Siri ha chiesto data, ora e nome dell’evento ignorando del tutto il luogo.

Il controllo delle app in più passaggi arriverà a dicembre per le app di Apple e nel corso del 2027 per quelle di terzi. A metà novembre un annuncio di lavoro ha confermato lo sviluppo di un agente AI più avanzato, capace di usare un computer come farebbe una persona esperta, ma Gurman non si aspetta un lancio prima della fine del 2027. Dalla sua parte Cupertino ha una solida reputazione sulla privacy, i milioni di app dell’App Store e un Mac sempre meno ospitale per gli agenti esterni, visto che configurare l’uso del computer di ChatGPT su macOS 27.3 richiede 14 passaggi. Nello scenario peggiore l’iPhone continuerebbe a vendere, ma con OpenAI e altri al lavoro su nuovi dispositivi passare all’hardware di chi produce l’agente potrebbe risultare più semplice che passare da iOS ad Android.

Fonte: TecnoAndroid