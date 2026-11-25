Ritrovare il passaporto, le chiavi di casa o il trolley imbarcato sull’ultimo volo può diventare molto più semplice grazie a Find Hub, l’app di Google pensata per localizzare dispositivi, tracker e oggetti personali. Dietro un’interfaccia all’apparenza essenziale si nascondono funzioni che la avvicinano parecchio all’ecosistema degli AirTag di Apple, e in qualche caso lo superano pure. Il problema è che buona parte di queste opzioni non è attiva di default e tanti utenti Android finiscono per usare l’app soltanto per capire dove è finito il telefono. Vale quindi la pena dare un’occhiata alle impostazioni di Find Hub, perché bastano pochi tocchi per sbloccare strumenti decisamente utili nella vita di tutti i giorni.

Avvisi di dimenticanza e una memoria affidata a Gemini

La novità più fresca introdotta da Google si chiama Notifica se lo dimentico. Il meccanismo è semplice: quando ci si allontana da un tracker o da un dispositivo lasciandolo indietro, sul telefono arriva un avviso. Chi possiede un AirTag conosce bene la dinamica. A differenza della soluzione di Apple però l’opzione va attivata a mano per ogni singolo dispositivo, toccando l’ingranaggio accanto al nome. Nella stessa schermata si possono aggiungere luoghi abituali come casa o ufficio tramite la voce Aggiungi posizione, così l’avviso non scatta ogni volta che il localizzatore resta nel cassetto.

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Non tutto però si può seguire con un tag fisico. Per documenti importanti o chiavi di riserva entra in gioco Gemini, che fa da memoria esterna. Basta chiedere all’assistente di ricordare in Find Hub che il passaporto si trova nell’armadio al piano di sotto e da quel momento ogni richiesta sulla sua posizione riceverà una risposta precisa. Se l’oggetto cambia posto è sufficiente chiedere a Gemini di aggiornare l’informazione. Tutto ciò che viene memorizzato compare nella scheda Memorizzati, dove è possibile anche inserire gli oggetti manualmente con il pulsante Aggiungi. Non sono stati chiariti requisiti, lingue o mercati supportati, quindi la strada più rapida resta provare direttamente.

Telefono spento, condivisione e posizione in tempo reale

Alcuni smartphone Android restano rintracciabili per diverse ore anche da spenti o con la batteria scarica grazie alla rete mesh di Google. In pratica i dispositivi Android nelle vicinanze rilevano quello smarrito e ne trasmettono la posizione in forma anonima, proprio come accade con i tracker fisici. Le ultime serie Pixel sono un esempio, ma tutto dipende dal modello. Il percorso da seguire è Impostazioni, poi Google, Tutti i servizi, Find Hub e infine Trova i tuoi dispositivi offline. Qui compaiono due opzioni. Quella predefinita usa la rete solo nei luoghi affollati e aspetta che più dispositivi rilevino il telefono prima di mostrarne la posizione, ottima in città ma lenta nelle zone isolate. Con la rete ovunque invece basta un solo dispositivo nei paraggi, scelta utile se lo smartphone è finito in un posto poco frequentato.

Con Condividi proprietà un tracker può essere condiviso con un massimo di 10 persone. Tutti vedono la posizione dell’oggetto ma nessuno quella del telefono personale del proprietario. Si seleziona il tracker, si tocca Condividi proprietà e si invia il link tramite un’app di messaggistica o Quick Share. Quando il destinatario accetta arriva una notifica e serve una conferma nelle impostazioni del dispositivo. Il procedimento è un po’ più macchinoso rispetto a quello degli AirTag, ma funziona.

Per la posizione in tempo reale e temporanea ci sono due strade che evitano WhatsApp o Google Maps. Da Google Messaggi basta aprire una conversazione, toccare l’icona degli allegati, scegliere Posizione in tempo reale e la durata. Da Find Hub invece si passa dalla scheda Persone, si tocca l’icona più, si indicano durata e contatto e si genera il link. Quest’ultimo si apre anche dal browser, quindi funziona pure per chi non ha l’app installata.

Bagagli smarriti e ricerca di precisione

Chi viaggia con un tracker nel trolley trova una funzione dedicata ai bagagli smarriti. Selezionando il localizzatore e toccando due volte Condividi posizione oggetto si ottiene un link web da inviare alla compagnia aerea tramite la sua app o la pagina di supporto. Google ha stretto accordi con più vettori, anche se non è chiaro quali. Il link scade automaticamente dopo 7 giorni, un dettaglio rassicurante sul fronte della privacy.

Per scovare un tracker sotto un cuscino o in fondo a una borsa c’è il precision tracking. Si apre Find Hub, si sceglie il dispositivo, si tocca Trova nelle vicinanze e si seguono le indicazioni visive e sonore, con la possibilità di farlo suonare. La funzione dà il meglio solo con tracker dotati di chip ultra wideband come Pixel Tag. Sul fronte smartphone è disponibile da Pixel 8 Pro in poi e da Samsung Galaxy S21 in avanti, ma solo nelle versioni Plus e Ultra, mentre i modelli base restano esclusi. Serve inoltre il Bluetooth attivo.

Fonte: TecnoAndroid