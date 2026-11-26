Nella ricerca europea l’Italia c’è, e la sua presenza si nota. Università, centri di ricerca e imprese italiane partecipano con grande frequenza ai programmi comunitari dedicati alla scienza e all’innovazione, eppure il peso reale del Paese resta inferiore a quello dei principali partner europei. Le risorse raccolte sono minori e i progetti guidati da realtà italiane hanno dimensioni più contenute. Un divario che diventa ancora più evidente adesso che all’orizzonte si affacciano FP10 e il nuovo Horizon Europe, vale a dire la prossima stagione dei finanziamenti europei alla ricerca. La questione non riguarda quindi la quantità della partecipazione ma la sua qualità. Comparire nei consorzi internazionali è un primo passo importante, però non basta per incidere davvero sulle scelte. Ed è proprio su questo scarto tra presenza e influenza che si gioca buona parte della partita dei prossimi anni.

Tanta partecipazione ma un peso ancora limitato

Il quadro che emerge è piuttosto chiaro. L’Italia si conferma un partecipante assiduo dei programmi europei di ricerca, con una presenza diffusa nei progetti che mettono insieme enti e aziende di diversi Paesi. Il problema arriva quando si guarda a quanto denaro rientra effettivamente e a chi tiene le redini dei lavori. Sul fronte dei fondi il Paese ottiene meno rispetto agli altri grandi attori europei, mentre sul fronte del coordinamento le iniziative affidate a guida italiana risultano più piccole.

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Detto in modo semplice, i ricercatori italiani siedono spesso al tavolo ma raramente a capotavola. Essere partner di un progetto significa contribuire, portare competenze, lavorare su una parte del percorso. Guidarlo significa invece definirne la direzione e assumersi la responsabilità dell’intero sforzo. È una differenza che pesa sul piano dei finanziamenti e anche su quello della visibilità complessiva del sistema della ricerca nazionale.

Con FP10 la sfida passa dalla presenza alla leadership

L’arrivo di FP10 e del nuovo Horizon Europe rappresenta un passaggio delicato. La sfida indicata è precisa e riguarda la capacità di trasformare la partecipazione ai consorzi in leadership vera, cioè nella possibilità di coordinare progetti più ambiziosi e di attrarre una quota più consistente delle risorse disponibili.

Ma la leadership scientifica da sola non esaurisce il discorso. Accanto ad essa serve anche una maggiore influenza politica, quella che permette di contribuire alla definizione delle priorità europee prima ancora che i bandi vengano pubblicati. Un Paese che partecipa molto ma conta poco nelle fasi in cui si decidono le regole del gioco finisce per adattarsi a scelte fatte da altri. Al contrario, chi riesce a far sentire la propria voce nella costruzione dei programmi parte avvantaggiato quando arriva il momento di competere per i fondi.

Il nodo della capacità oltre il PNRR

C’è poi un terzo elemento, forse il più strutturale. Per reggere il confronto con i principali partner europei l’Italia ha bisogno di una capacità stabile, che non dipenda da interventi straordinari e temporanei. Il riferimento al PNRR è esplicito, perché la spinta arrivata con il piano di ripresa non può restare un episodio isolato e deve tradursi in una base solida destinata a durare nel tempo.

In altre parole la partecipazione alla ricerca europea va sostenuta con continuità, senza affidarsi soltanto a stagioni di investimenti eccezionali. Solo così la presenza diffusa nei progetti potrà diventare un ruolo da protagonista. Il traguardo fissato per la nuova fase dei programmi comunitari resta dunque quello di convertire la partecipazione nei consorzi in leadership, in influenza politica e in una capacità stabile che vada oltre il PNRR.

Fonte: TecnoAndroid