iOS 27.0.1 è ufficiale: corretto il Face ID (e non solo) su iPhone 18 Pro

Apple ha rilasciato oggi iOS 27.0.1, il primo aggiornamento correttivo per iOS 27, arrivato sugli iPhone appena due settimane fa. Il pacchetto interviene soprattutto su un problema che negli ultimi giorni ha infastidito parecchi possessori di iPhone 18 Pro, cioè il funzionamento irregolare del Face ID. Dentro però c’è anche qualche altra correzione che merita attenzione, dalla fotocamera fino all’interfaccia.

Per scaricare la nuova versione basta aprire Impostazioni, poi Generali e infine Aggiornamento software. Il download avviene direttamente dal telefono e non serve collegarlo a un computer. Insieme a iOS 27.0.1 la casa di Cupertino ha distribuito anche iPadOS 27.0.1 e visionOS 27.0.1, oltre a iOS 26.7.1 e iPadOS 26.7.1, pensati per chi non ha ancora installato iOS 27 o iPadOS 27 sui propri dispositivi. Si tratta quindi di un rilascio che coinvolge quasi tutto l’ecosistema dell’azienda nello stesso momento.

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Face ID e riavvii improvvisi su iPhone 18 Pro

Stando alle note di rilascio, il cuore dell’aggiornamento riguarda proprio il sistema di riconoscimento facciale. Nelle ultime settimane diversi utenti di iPhone 18 Pro avevano segnalato che l’autenticazione poteva fallire in situazioni del tutto banali, come lo sblocco di un’app protetta. In alcuni casi il telefono si bloccava completamente e poi ripartiva da solo. C’era anche chi, provando a configurare il Face ID, si trovava davanti il messaggio “Face ID non disponibile”, e chi invece aveva riscontrato problemi con l’opzione Richiedi attenzione per Face ID, quella che verifica che lo sguardo sia rivolto allo schermo prima di procedere.

Nel dettaglio Apple elenca tre interventi. Il primo riguarda iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max, che potevano riavviarsi inaspettatamente quando il Face ID non riusciva a completare l’autenticazione. Il secondo interessa il comparto fotografico, perché su un numero ridotto di esemplari dei due modelli poteva comparire un artefatto cromatico nelle foto scattate a 2x con apertura f/1.48, in determinate condizioni di luce. Il terzo tocca invece l’uso quotidiano del sistema: aprire contemporaneamente Centro Notifiche e Centro di Controllo poteva rendere il touchscreen non più reattivo, lasciando lo schermo di fatto inutilizzabile.

Un elenco breve, insomma, ma che va a colpire proprio i punti su cui si erano concentrate le lamentele degli utenti dei nuovi modelli di punta. E il fatto che due correzioni su tre riguardino in modo specifico la gamma Pro dice molto su dove si fossero annidati i problemi più fastidiosi.

Il nodo della fotocamera sotto il display

I modelli Pro di quest’anno sono i primi della storia di Apple a montare una fotocamera a infrarossi collocata sotto lo schermo, una novità hardware di un certo peso per chi usa il Face ID ogni giorno. Non è chiaro però se sia stato proprio questo componente a causare i disturbi segnalati. L’azienda, dal canto suo, la settimana scorsa aveva fatto sapere che i difetti legati allo sblocco con il volto potevano essere risolti con un semplice intervento software, e il rilascio di oggi va esattamente in quella direzione.

Anche se buona parte delle correzioni è dedicata a iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max, il nuovo aggiornamento non è riservato ai soli modelli più recenti. iOS 27.0.1 è infatti disponibile per tutti gli iPhone in grado di eseguire iOS 27.

Fonte: TecnoAndroid