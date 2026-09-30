iOS 26.7.1 chiude una falla in CoreGraphics già sfruttata

Apple ha rilasciato iOS 26.7.1 insieme a iPadOS 26.7.1, macOS Tahoe 26.7.1 e macOS Sequoia 15.8.1 per chiudere una vulnerabilità piuttosto seria. Secondo l’azienda di Cupertino, la falla sarebbe già stata sfruttata contro un numero ristretto di persone. Non si tratta quindi di un aggiornamento di routine con qualche ritocco qua e là, ma di una patch di sicurezza vera e propria, pensata per chi utilizza ancora le versioni precedenti dei sistemi operativi della mela.

Il problema riguarda da vicino chi non è ancora passato alla generazione più recente di software. Apple parla infatti di un attacco mirato e non di una diffusione su larga scala, ma il quadro cambia nel momento in cui i dettagli diventano di dominio pubblico. Ed è proprio quello che è successo con la pubblicazione delle note di sicurezza.

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Cosa c’era dietro la falla in CoreGraphics

Nelle pagine dedicate al supporto sulla sicurezza, Apple spiega che il difetto si trovava in CoreGraphics, il componente che si occupa della gestione grafica all’interno dei suoi sistemi. Nello specifico si trattava di un errore di scrittura fuori dai limiti previsti della memoria, un tipo di problema che in parole povere permette di scrivere dati dove non dovrebbero finire. Il risultato poteva essere piuttosto grave.

Per sfruttare la vulnerabilità bastava un file costruito ad arte con intenti malevoli. Una volta elaborato dal dispositivo, quel file poteva consentire l’esecuzione di codice arbitrario, cioè la possibilità per un malintenzionato di far girare istruzioni a propria scelta sul dispositivo colpito. La soluzione adottata da Apple passa per un controllo più rigoroso dei limiti, che impedisce appunto di oltrepassare i confini stabiliti durante le operazioni di scrittura.

L’azienda ha descritto l’episodio come un attacco “estremamente sofisticato” condotto contro individui presi di mira in modo specifico. Tutti quanti, a quanto pare, utilizzavano versioni meno recenti di iOS. Un dettaglio che aiuta a capire perché l’intervento si concentri proprio sui rami software più datati e non su quelli appena usciti.

iOS 27 sembra al riparo, ma chi resta su iOS 26 deve aggiornare

I sistemi operativi più recenti di Apple non sembrano coinvolti. Gli aggiornamenti iOS 27.0.1, iPadOS 27.0.1 e macOS Golden Gate 27.0.1, distribuiti nella stessa giornata di iOS 26.7.1, non riportano infatti alcuna voce CVE pubblicata, ovvero nessuna segnalazione ufficiale di vulnerabilità risolte. Chi ha già fatto il salto alla nuova generazione, insomma, non risulta esposto a questa particolare minaccia.

Discorso diverso per chi invece è rimasto su iOS 26, iPadOS 26, macOS Tahoe o macOS Sequoia. Anche se l’attacco non ha avuto una portata ampia, il consiglio è di installare i nuovi aggiornamenti il prima possibile. Il motivo è semplice e allo stesso tempo un po’ preoccupante: ora che la falla è stata resa nota, il rischio che venga sfruttata di nuovo contro utenti ancora privi di protezione diventa concreto.

In casi come questo il tempismo conta parecchio. Finché la vulnerabilità restava confinata a pochi attacchi mirati, il pericolo per la maggior parte delle persone era limitato. Con la divulgazione pubblica, però, le informazioni sul difetto diventano accessibili a chiunque, e per questo Apple spinge perché iOS 26.7.1 e gli altri aggiornamenti correlati vengano scaricati senza rimandare troppo. Chi possiede un iPhone, un iPad o un Mac con una delle versioni coinvolte trova già disponibili le patch che correggono il problema in CoreGraphics.

Fonte: TecnoAndroid