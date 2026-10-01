Instagram porta le scuole nell’app: club e squadre per studenti

Instagram sta provando a portare le scuole direttamente dentro l’app, creando una sorta di spazio protetto riservato agli studenti che riescono a dimostrare di frequentare davvero un determinato istituto. L’idea nasce da un problema che chiunque abbia a che fare con i ragazzi conosce bene. I social sono ormai uno dei principali luoghi di incontro per chi va a scuola, eppure distinguere una vera comunità scolastica dal resto degli utenti che popolano la piattaforma non è sempre così semplice.

La questione diventa ancora più delicata quando di mezzo ci sono i minorenni. I rischi legati alla presenza online dei più giovani sono noti da tempo e Meta ritiene che su questo fronte serva fare qualcosa in più. Non stupisce quindi che l’attenzione si concentri proprio su Instagram, uno dei social più amati e frequentati dalle nuove generazioni, dove gran parte della vita sociale dei ragazzi passa ormai attraverso storie, messaggi e profili condivisi con compagni di classe e amici.

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Come funziona lo School Partnership Program

La novità ruota attorno allo School Partnership Program, un’iniziativa che Meta ha avviato lo scorso anno con un obiettivo preciso. Il programma era nato soprattutto per contrastare bullismo e molestie, due fenomeni che negli ambienti scolastici trovano spesso nei social una cassa di risonanza e che possono avere conseguenze pesanti su chi li subisce.

Il meccanismo di partenza era piuttosto lineare. Le segnalazioni provenienti dagli istituti che aderiscono all’iniziativa ottengono una priorità più alta nella coda di moderazione di Instagram. In pratica, quando una scuola partner segnala un contenuto o un comportamento problematico, la sua richiesta non finisce in fondo alla lunga lista di casi da esaminare ma viene presa in carico prima. L’obiettivo dichiarato è riuscire a fornire una risposta entro 48 ore, un tempo decisamente più contenuto rispetto alle attese che spesso accompagnano le segnalazioni ordinarie sulle grandi piattaforme.

Club, squadre e piccoli hub dentro Instagram

Adesso però il progetto cambia pelle e smette di essere soltanto uno strumento pensato per la sicurezza. Con l’ultima evoluzione del programma gli istituti possono creare club e squadre all’interno di Instagram, trasformandoli in veri e propri piccoli hub digitali. Si tratta di spazi nei quali condividere informazioni ed eventi legati alla vita scolastica, dalle attività di gruppo agli appuntamenti che coinvolgono studenti e compagni.

Il punto centrale resta l’accesso. Questi ambienti non sono aperti a chiunque ma sono riservati soltanto a chi è in grado di dimostrare di far parte realmente di quella specifica scuola. È proprio questo filtro a dare forma allo spazio protetto a cui Meta sta lavorando, separando la comunità scolastica vera e propria dalla massa indistinta di utenti che popolano la piattaforma. In questo modo il programma nato per rispondere più rapidamente ai casi di bullismo e molestie si allarga fino a diventare anche un luogo di aggregazione, con club e squadre che possono organizzarsi e comunicare restando all’interno di un perimetro verificato.

Fonte: TecnoAndroid