ChatGPT in Word arriva gratis nella barra laterale

L’estensione di ChatGPT arriva dentro Word e lo fa senza distinzioni di abbonamento, perché funziona anche con il piano gratuito. In pratica il chatbot di OpenAI si apre in una barra laterale dell’applicazione, accanto al documento su cui si sta lavorando, e resta lì a disposizione mentre si scrive. Niente finestre del browser da tenere aperte, niente copia e incolla avanti e indietro tra due schede diverse.

Il funzionamento è quello che ci si aspetta da un assistente integrato in un editor di testo. ChatGPT in Word vive in un pannello laterale, si richiama quando serve e sparisce quando non serve più. L’accesso avviene con il normale login di ChatGPT, quindi con lo stesso account già usato altrove, e questo è il punto che rende la cosa immediata per chiunque abbia già un profilo attivo.

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Come funziona l’integrazione nella barra laterale

La logica è quella dell’estensione, non di una funzione nativa di Microsoft. Si installa, compare nell’interfaccia di Word e da lì lavora affiancata al documento. La differenza rispetto all’uso classico del chatbot sta tutta nella comodità, perché il testo su cui si sta lavorando e l’assistente stanno finalmente nello stesso posto.

Sul fronte dei piani, la scelta di OpenAI è piuttosto chiara. L’integrazione non è riservata agli abbonati paganti, ma è accessibile anche a chi usa il piano gratuito. Una decisione che allarga parecchio la platea potenziale, considerando quanto Word sia diffuso negli uffici, nelle scuole e tra chi scrive per lavoro. Chi già paga un abbonamento non ottiene una corsia preferenziale in termini di accesso alla funzione, semplicemente la trova disponibile come tutti gli altri.

Cosa manca rispetto alla versione completa

Ci sono però due limiti che vale la pena mettere in evidenza, perché cambiano il modo in cui conviene usare lo strumento. Il primo riguarda la memoria dell’utente, che in questa versione non c’è. Significa che l’assistente non recupera le informazioni accumulate nelle conversazioni precedenti, non ricorda preferenze, abitudini o dettagli personali già condivisi altrove. Ogni interazione parte da una base neutra.

Il secondo limite tocca le skill già create. Chi ha personalizzato il proprio ChatGPT con configurazioni specifiche non le ritrova qui dentro. Il pannello laterale in Word resta quindi una versione più essenziale, utile per intervenire sul documento ma non per replicare tutto quello che si è costruito nel tempo sulla piattaforma principale.

Sono differenze che non rendono l’estensione meno interessante, ma la collocano in una categoria precisa. Non è il ChatGPT completo trapiantato dentro Word, è un assistente di scrittura che vive accanto al testo e che accetta di rinunciare a qualche pezzo del suo bagaglio in cambio della praticità.

Perché la mossa ha senso

Portare OpenAI dentro uno degli strumenti di produttività più usati al mondo è una scelta che parla da sola. Word è il posto dove milioni di persone passano ore ogni giorno, e avere il chatbot a portata di clic riduce di molto l’attrito nell’uso quotidiano. Chi scrive relazioni, tesi, articoli o documenti di lavoro si trova l’assistente già sul posto, senza dover interrompere il flusso.

La disponibilità su tutti i piani, gratuito incluso, completa il quadro. È il tipo di decisione che punta sulla diffusione più che sulla monetizzazione immediata, con l’obiettivo di rendere l’assistente di scrittura una presenza normale nella giornata di lavoro di chi usa Word. Le limitazioni su memoria e skill personalizzate restano il prezzo da pagare per questa prima versione dell’integrazione.

Fonte: TecnoAndroid