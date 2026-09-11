Gmail Live, Docs e Keep parlano con Gemini: come funziona

Chi passa metà giornata a cercare una mail sepolta tra mille altre ora ha un’alternativa: Gmail Live arriva insieme alle versioni “Live” di Docs e Keep, tre app che Google ha appena dotato di un modulo vocale basato su Gemini. Il concetto è semplice da spiegare e potenzialmente parecchio comodo da usare, perché al posto della ricerca manuale entra in scena la conversazione. Si parla, l’app ascolta, l’app risponde. Il suffisso “Live” appiccicato ai nomi serve proprio a segnalare questa differenza rispetto alle versioni classiche.

L’esempio più immediato riguarda proprio la posta elettronica. Invece di scorrere l’inbox alla ricerca della conferma di volo, basta chiedere a voce qual è il numero del gate della partenza di domani. Oppure informarsi su cosa succede questa settimana a scuola dei figli. Gmail Live passa in rassegna la casella e restituisce la risposta in pochi secondi, senza costringere a filtri, parole chiave o scroll infiniti.

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Docs Live trasforma il flusso di pensieri in un documento

Il secondo tassello è Docs Live, che permette di creare una bozza semplicemente parlando. Qui la parte interessante non è tanto la dettatura in sé, quanto il fatto che l’assistente può recuperare dettagli da Gmail, Drive, Chat e dal web per riempire i buchi. Il risultato è che un flusso di coscienza disordinato, quelle idee buttate lì mentre si cammina o si guida, può diventare un testo strutturato e sensato, alimentato dai dati presenti in Gmail, Docs e Keep Live. Dal punto di vista pratico, dentro l’app compare un nuovo pulsante flottante, il classico FAB in basso a destra, che apre la funzione “Apri con la voce”. Da lì si chiede di aggiungere informazioni e di formattarle nel modo desiderato, e il documento prende forma da solo. Chi lavora molto con appunti sparsi e riunioni improvvisate probabilmente capirà al volo il senso dell’operazione.

Sul fronte degli accessi, Docs Live richiede un abbonamento a Google AI Pro oppure Ultra, in alternativa un account Google Workspace Business o Enterprise. Esiste però anche una anteprima limitata riservata agli account Google gratuiti negli Stati Uniti, quindi una fetta di utenti potrà provarlo senza pagare nulla.

Keep Live e le note che si aggiornano da sole

Google Keep è da sempre l’app delle liste, e questo la rende il terreno ideale per Keep Live. L’idea da un milione di dollari che arriva mentre si sta camminando per strada finisce direttamente nell’app, dettata a voce, senza fermarsi a scrivere. Stesso discorso per la spesa: si può dire di aggiungere gli ingredienti per la propria ricetta preferita alla lista e il gioco è fatto.

C’è un dettaglio che merita attenzione. Keep Live non si limita a creare note nuove, ma può anche aggiungere informazioni a quelle già esistenti. Significa che la lista della spesa costruita nel corso della settimana continua a crescere senza doverla riaprire e modificare ogni volta a mano. La funzione è disponibile su Android e richiede AI Plus, Pro oppure Ultra.

Dove e come si usano le nuove funzioni

Tornando alla posta, Gmail Live è accessibile con i piani Google AI Plus, Pro e Ultra, su Android e iOS, in lingua inglese e a livello globale. La ricerca conversazionale è quindi già utilizzabile ovunque, a patto di rivolgersi all’assistente in inglese.

Il filo conduttore delle tre novità è evidente: Gemini diventa il livello vocale che sta sopra le app di produttività di Google, spostando l’interazione dal tocco e dalla tastiera al parlato. Gmail, Docs e Keep restano gli stessi strumenti di sempre, con la differenza che ora si possono interrogare e riempire senza toccare lo schermo più di tanto.