Instagram lancia su Edits un assistente AI che analizza i post

Instagram ha annunciato nelle ultime ore l’arrivo di un assistente AI dedicato ai creator, uno strumento pensato per suggerire in modo concreto come migliorare i contenuti pubblicati sulla piattaforma. La novità troverà posto all’interno dell’app Edits e avrà un compito ben preciso: analizzare le performance di tutti i post di un account e restituire consigli personalizzati basati anche su quei dati. Niente menu complicati o schermate da decifrare, perché con il tool si potrà dialogare usando il linguaggio naturale, proprio come ormai ci si aspetta da qualsiasi soluzione basata sull’intelligenza artificiale.

Per chi pubblica video con regolarità si tratta di una funzione che punta a trasformare numeri e statistiche in indicazioni pratiche. L’obiettivo dichiarato è aiutare chi crea contenuti a capire meglio cosa funziona e cosa invece passa inosservato, senza dover interpretare da soli grafici e metriche spesso poco intuitivi.

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Cosa sa fare il nuovo assistente di Edits

Stando a quanto spiegato da Meta, l’assistente è in grado di chiarire perché un video abbia ottenuto risultati migliori rispetto a un altro, quali contenuti generino un coinvolgimento più alto e quali temi sembrino attirare maggiormente l’interesse del pubblico. Per costruire le sue risposte il sistema prende in considerazione diverse metriche, tra cui visualizzazioni, like, condivisioni e tasso di permanenza sui video. In pratica incrocia i dati più significativi per offrire una lettura ragionata dell’andamento di un profilo.

L’analisi delle prestazioni però è solo una parte del lavoro. Lo strumento può anche proporre idee per nuovi contenuti e suggerire strategie per catturare l’attenzione degli spettatori nei primi secondi di un video, quelli che spesso decidono se qualcuno continuerà a guardare oppure scorrerà oltre. Non mancano poi i consigli sulle didascalie e la possibilità di individuare le tracce audio più popolari del momento sulla piattaforma. C’è spazio perfino per un supporto più strutturato, visto che l’assistente può dare una mano nella stesura degli script e nella pianificazione editoriale, due attività che per molti creator richiedono tempo ed energie.

YouTube ha aperto la strada, ora tocca a Instagram

Va detto che Instagram non è certo la prima piattaforma social a percorrere questa direzione. YouTube ha fatto da apripista già negli scorsi mesi e, più in generale, ha ampliato parecchio la propria offerta di funzioni basate sull’intelligenza artificiale per sostenere chi produce contenuti. Il quadro che emerge è piuttosto chiaro: i grandi social sembrano sempre più orientati a fornire indicazioni precise su come massimizzare visibilità e coinvolgimento, mettendo a disposizione strumenti capaci di guidare passo dopo passo le scelte creative.

Fonte: TecnoAndroid