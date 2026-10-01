Carême stagione 2, Apple TV conferma: riprese al via a Parigi

Apple TV ha rinnovato Carême per una seconda stagione, e la conferma arriva con una notizia che farà piacere a chi ha seguito la serie fin dall’inizio: le riprese dovrebbero partire già la prossima settimana a Parigi. Il dramma in lingua francese con protagonista Benjamin Voisin torna quindi sul set in tempi piuttosto rapidi, dopo un primo ciclo di episodi che ha raccolto parecchi consensi.

L’annuncio è stato diffuso dalla piattaforma il 29 settembre 2026, ma senza alcuna indicazione sulla data di uscita dei nuovi episodi. Per ora quindi c’è solo la certezza che la produzione è pronta a ripartire, e proprio da Parigi, la stessa città in cui prende avvio la vicenda del protagonista. Sul calendario di pubblicazione la piattaforma non si è ancora sbilanciata.

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Carême stagione 2: un debutto convincente e diverse candidature ai premi

La serie ha esordito ad aprile dello scorso anno con una prima stagione composta da 8 episodi. Su IMDb il voto medio si è fermato a 7,9 su 10, un punteggio decisamente solido che racconta bene l’accoglienza ricevuta dagli spettatori. Non male per un racconto in costume che mescola cucina, ambizione e intrighi politici.

Alla base della sceneggiatura c’è un libro, Carême: The First Celebrity Chef di Ian Kelly, dedicato a quello che viene considerato il primo cuoco celebrità della storia. Il lavoro di adattamento sembra aver colpito nel segno anche nel circuito dei riconoscimenti. Carême è infatti candidata agli International Emmy Award nella categoria riservata alle serie drammatiche e ha ottenuto anche due nomination agli Hollywood Music in Media Awards, noti come HMMA, una per la colonna sonora originale e l’altra per la sigla principale.

Le date da tenere d’occhio sono due e piuttosto ravvicinate. Il 18 novembre a Hollywood andrà in scena la diciassettesima edizione degli HMMA, mentre pochi giorni più tardi, il 23 novembre, New York ospiterà il gala della cinquantaquattresima edizione degli International Emmy. Due appuntamenti in cui la produzione francese avrà l’occasione di portare a casa qualche statuetta.

La storia di Antonin Carême tra fornelli e spionaggio

Il cuore della trama è Antonin Carême, interpretato da Voisin, un uomo partito da umili origini a Parigi e arrivato al vertice della fama gastronomica nell’Europa di Napoleone. Il suo sogno è uno soltanto, diventare lo chef più famoso al mondo. Talento e ambizione però non passano inosservati e finiscono per attirare l’attenzione di politici tanto noti quanto potenti, che decidono di sfruttarlo come spia per la Francia.

Da qui si sviluppa il conflitto che regge l’intera narrazione. Deciso a lasciarsi alle spalle la povertà e a realizzare ciò che desidera da sempre, il giovane cuoco si trova davanti a un bivio. Può scegliere la vendetta oppure prendersi tutto, donne, ricchezza e notorietà. Il prezzo da pagare però rischia di essere altissimo, perché sul piatto finiscono l’amore, l’anima e perfino la sua stessa vita.

Proprio questo intreccio tra alta cucina e giochi di potere è ciò che la piattaforma mette in primo piano nella presentazione ufficiale della serie, costruita attorno all’ascesa di un personaggio realmente esistito.

Dove vedere la serie e quanto costa

La prima stagione di Carême è disponibile su Apple TV, servizio in abbonamento che costa circa 13 euro al mese oppure può essere incluso nel pacchetto Apple One. Nello stesso catalogo, accanto al dramma francese, trovano spazio anche produzioni di grande successo come Ted Lasso, Severance, The Studio, The Morning Show, Shrinking e Silo.

Fonte: TecnoAndroid