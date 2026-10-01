EA Sports FC 27, bug bizzarro: calciatrici escono dal campo in intimo

Il lancio di FC 27 non è filato liscio come EA Sports e gli appassionati avrebbero voluto. Il nuovo capitolo della serie calcistica è arrivato sugli scaffali venerdì scorso e ha raccolto pareri piuttosto contrastanti, ma a catalizzare l’attenzione durante i tre giorni di accesso anticipato è stato soprattutto un bug decisamente fuori dal comune. Un difetto tecnico che ha dato vita a scene bizzarre, a tratti surreali, e che in poche ore ha fatto il giro della rete.

Chi aveva scelto di mettere le mani sul gioco prima degli altri si aspettava probabilmente di valutare novità nel gameplay, animazioni e modalità. Invece molti si sono ritrovati davanti a qualcosa di molto diverso, e parecchio più imbarazzante. Il debutto del titolo, insomma, è finito sotto i riflettori per ragioni che poco hanno a che vedere con il calcio giocato.

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Calciatrici in campo senza divisa

Sui social hanno cominciato a circolare diversi screenshot di FC 27 che definire discutibili è quasi un complimento. In più di un caso alcune calciatrici compaiono sul terreno di gioco oppure negli spogliatoi con addosso soltanto l’intimo. Niente maglia, niente pantaloncini, niente calzettoni. Solo biancheria, come se il gioco si fosse dimenticato di caricare le divise ufficiali proprio nel momento meno opportuno.

Le immagini non riguardano una singola situazione isolata. Le atlete appaiono così in contesti diversi, sia durante le fasi in campo sia nelle sequenze ambientate negli spogliatoi, e questo ha contribuito ad alimentare la curiosità, e l’ilarità, di chi le ha condivise. Il glitch ha finito per diventare uno dei temi più discussi legati al nuovo simulatore di EA Sports, oscurando per qualche giorno tutto il resto.

Tra i vari post comparsi online ce n’è uno in spagnolo che descrive il problema come uno spettacolare bug di FC 27 con ragazze in bikini, accompagnato da un’immagine piuttosto eloquente. Un commento ironico che rende bene il tono con cui la comunità ha accolto l’inconveniente, più divertita che scandalizzata ma comunque sorpresa di trovarsi davanti a una svista tanto evidente in una produzione di questo calibro.

Anche le allenatrici coinvolte nel problema

Il difetto non si è fermato alle giocatrici. Situazioni analoghe hanno interessato anche le allenatrici, che in alcuni casi sono state immortalate a bordo campo in slip e reggiseno neri. Le scene più curiose sono quelle in cui le tecniche esultano dopo una rete, con tanto di gesti di gioia, esattamente come previsto dalle animazioni ma senza l’abbigliamento che ci si aspetterebbe da chi guida una squadra dalla panchina.

Altri scatti mostrano invece le allenatrici mentre si avvicinano agli altri giocatori per abbracciarli, sempre in intimo. Momenti pensati per trasmettere l’emozione di un gol o la complicità dentro lo spogliatoio che, a causa dell’errore grafico, si sono trasformati in fotogrammi quasi comici. Ed è proprio questo contrasto tra la serietà della situazione e l’aspetto dei personaggi ad aver reso le immagini così virali.

Per EA Sports si tratta di un inciampo arrivato nel momento più delicato, quello in cui i primi giocatori formano la propria opinione sul prodotto. Il nuovo titolo calcistico era già stato accolto con reazioni altalenanti, e la diffusione di questi screenshot durante i tre giorni di accesso anticipato ha finito per spostare il dibattito dalle qualità del gioco a un difetto grafico tanto evidente quanto difficile da ignorare, con calciatrici e allenatrici mostrate in slip e reggiseno tra campo, panchina e spogliatoi.

Fonte: TecnoAndroid